Nord Stream 2. Firmy z UE obchodzą sankcje! Business as usual?

Mimo zaostrzania przez USA sankcji wobec podmiotów, zaangażowanych w budowę gazociągu Nord Stream 2, firmy z UE dostarczyły w 2020 roku nowoczesny sprzęt dla statku Akademik Czerski o wartości 10 mln USD - podał w piątek rosyjskojęzyczny portal Deutsche Welle.

Przypomina on, że na Akademiku Czerskim brakowało sprzętu do spawania i dalszego układania rur na dnie morskim. Tymczasem rosyjska jednostka miała układać Nord Stream 2, gdy w obliczu sankcji USA z projektu wycofała swoje statki szwajcarska firma Allseas.

Powołując się na dane rosyjskich służb celnych, Deutsche Welle podała, że od sierpnia 2020 roku do niemieckiego portu Mukran, gdzie przez dłuższy czas znajdował się Akademik Czerski, trafiało wyposażenie produkcji włoskiej firmy Nuova Patavium. Dostarczał je ówczesny właściciel Akademika Czerskiego - Samarski Ciepłowniczy Fundusz Majątkowy (STIF), spółka podporządkowana koncernowi Gazprom. Zanim wyposażenie trafiło do Niemiec, włoska firma sprzedawała je do Rosji w dwóch partiach, deklarując wartość każdej z partii poniżej 200 tys. USD. Pozwoliło to obejść sankcje, które dotyczą towarów i usług o wartości co najmniej 1 mln USD.