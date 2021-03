Pandemia rozszerza ubóstwo. Brak pracy i dochodów

Z powodu pandemii Covid-19 klasa średnia w skali globalnej zmniejszyła się w zeszłym roku o 90 mln osób; był to pierwszy spadek od lat 90. - wynika z raportu Pew Research Center. Wskazuje on też, że w biedę popadło 131 osób na świecie.

Na podstawie danych Banku Światowego oszacowano, że prawie dwie trzecie gospodarstw domowych w państwach rozwijających straciło źródła dochodów.

Liczba osób, które zarabiały równowartość 10-50 dolarów dziennie, spadła w 2020 r. o 90 mln - na świecie w tym przedziale finansowym obecnie zarabia 2,5 mld ludzi. Pew Research Center szacuje, że o 131 mln osób więcej niż w 2019 r. żyje w ubóstwie bądź zarabia mniej niż równowartość dwóch dolarów dziennie.

Autor badania Rakesh Kochhar zaznaczył, że dane mogą być zaniżone.

W historii najnowszej trudno jest wskazać inne przykłady tak gwałtownego zahamowania wzrostu gospodarczego w skali globalnej - dodał.

Najwięcej ludzi popadło w biedę w krajach Azji Południowej - Pew Research Center wskazało, że jedna trzecia osób, które w 2020 r. wypadły z szeregów klasy średniej, pochodzi właśnie z tego obszaru.

Od lat 90. klasa średnia rosła dzięki prężnemu rozwojowi gospodarek m.in. w Chinach i Indiach. W 2011 r. należało do niej 13 proc. ludzi na całym świecie, do 2019 r. odsetek ten wzrósł do prawie 18 proc., co oznacza, że w ciągu zeszłej dekady średnio 50 mln osób rocznie awansowało do klasy średniej.

Jak pisze Bloomberg, w osobnym badaniu, opartym na analizach Banku Światowego przeprowadzonych z udziałem 47 tys. gospodarstw domowych w 34 krajach rozwijających się o łącznej populacji 1,4 mld osób, wykazano, że członkowie 36 proc. domostw doświadczyli straty pracy, a w blisko dwóch trzecich spadły dochody.

W badaniach na temat wpływu pandemii podkreśla się, że kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa na całym świecie uderzył szczególnie w kobiety, młode osoby oraz samozatrudnionych mieszkających w miastach.

PAP/RO

