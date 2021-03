Polska może stracić miliardy euro z UE. Inwestycjom grozi paraliż

Studium Wykonalności FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), czyli pływającego terminalu, obejmuje przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 mld m sześc. nawet do 8,2 mld m sześc. Dotacja do studium ze strony UE ma wynieść 1,048 mln euro, czyli 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych.