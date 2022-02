Polska meblarską potęgą! Lepsze tylko Chiny

Mimo covidowego kryzysu polskie meblarstwo obroniło drugą pozycję po Chinach wśród największych eksporterów wyposażenia mieszkań. Branża szacuje, że w zeszłym roku przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 mld euro - pisze poniedziałkowa „Rzeczpospolita”.

Jak zaznacza gazeta, to na razie wstępne dane, bo na oficjalne raporty musimy poczekać, „ale nawet ostrożni analitycy przyznają, że branża meblowa zaskoczyła witalnością w trudnym okresie zmagań z pandemią i towarzyszącym jej kryzysem”.

Na dobre wyniki, jak wskazuje dziennik, złożyły się nie tylko zwyżkujące ceny mebli (wzrost ok. 15– 20 proc w skali roku), ale też wyraźny wzrost (o 6 proc.) wolumenu produktów. „Z badań rynków eksportowych wynikało, że wyraźnie przyspieszyła sprzedaż polskich mebli w USA (o 26 proc. rok do roku), więcej sprzętów wyposażania wnętrz kupowały też unijne kraje (to tradycyjni odbiorcy 80 proc. polskich mebli) – na czele z Niemcami i Francją” - wymienił dziennik.

Czytaj też: Aż 22 chętnych w przetargu na nadzór inwestorski dla CPK!

PAP/kp