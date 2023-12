PKP Intercity zyskało ponad miliard zł na inwestycje z UE

PKP Intercity pozyskało ponad miliard złotych dofinansowania ze środków unijnych z Funduszu Spójności na inwestycje – przekazała spółka w czwartek. Dodano, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, PKP może ubiegać się o 2,17 mld zł dofinansowania.

W zbliżającej się do końca unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, z rozliczeniem do 2023 r., PKP Intercity realizuje dwa duże projekty inwestycyjne warte łącznie ponad 2 mld zł – poinformowała spółka. Dodano, iż zostały one dofinansowane ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wskazano, iż oba projekty, tj. „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity”, obejmują strategiczne dla spółki inwestycje. Wyjaśniono, że obejmują one m.in. modernizację 335 wagonów, a także zakup i modernizację 53 lokomotyw.

„W 2018 roku przewoźnik pozyskał dla nich środki unijne o łącznej kwocie ponad 653 mln zł zawierając z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dwie umowy o dofinansowanie. W czerwcu 2022 roku spółka podpisała aneksy do przedmiotowych umów podnoszące wysokość dofinansowania do ponad miliarda zł” – przekazało PKP.

Cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz podkreślił, że „pozyskaliśmy już całą kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszącego ponad miliard złotych”.

Jak dodano, PKP Intercity czeka na termin ogłoszenia konkursu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który będzie odpowiednikiem obecnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka planuje także pozyskanie dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach jednego z komponentów KPO przewidziane są inwestycje w pasażerski tabor kolejowy do przewozów międzywojewódzkich i regionalnych, w którym wsparcie mogą otrzymać jedynie pojazdy zeroemisyjne oraz wyposażone w system ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym).

„PKP Intercity może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 482,5 mln euro (2,17 mld zł). Jednym z warunków uzyskania środków jest zrealizowanie inwestycji we wskazanym w KPO horyzoncie czasowym, czyli do drugiego kwartału 2026 roku” – wskazano.

PAP