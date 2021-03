Unijny komisarz w obronie Obajtka: "Nie mam żadnych wątpliwości"

„Nie miałem i nie mam nadal żadnych wątpliwości, że Daniel Obajtek padł ofiarą oskarżeń prowokacyjnych, bezpodstawnych i fałszywych” - czytamy w oświadczeniu Janusza Wojciechowskiego, obecnego komisarza UE ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski, który reprezentował przed laty obecnego prezesa PKN Orlen, zapewnia o jego niewinności. Przypomina też, że Daniel Obajtek został pomówiony.

W latach 2014-2015 byłem obrońcą Daniela Obajtka. Nie miałem i nie mam nadal żadnych wątpliwości, że Daniel Obajtek padł wtedy ofiarą oskarżeń prowokacyjnych, bezpodstawnych i fałszywych. Cieszę się, że ostatecznie sprawiedliwości stało się zadość – czytamy we wpisie Wojciechowskiego na Twitterze.

W tej sprawie Wojciechowski wydał też oświadczenie. Czytamy w nim:

Główny zarzut wobec D. Obajtka dotyczący rzekomego przyjęcia łapówki w kwocie 50 tysięcy złotych, był oparty na gołosłownym pomówieniu groźnego przestępcy oskarżonego o brutalne czyny kryminalne – wymuszanie haraczy, porwania, szantaże, torturowanie ludzi.

Wojciechowski przypomina również działania prokuratury.

Haniebnym – nie waham się użyć tego słowa – elementem sprawy Obajtka było to, że ów groźny przestępca zawarł przed sądem układ z prokuratorem i w nagrodę za pomówienie, w ramach tzw. dobrowolnego poddania się karze, został skazany na karę z zawieszeniem jej wykonywania, mimo że odpowiadał za okrutne przestępstwa o bandyckim charakterze – pisze unijny komisarz.

Zapewnia, że nie ma wątpliwości co do uczciwości prezesa Orlenu. Nie miałem i nadal nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Daniel Obajtek został pomówiony niewinnie – napisał Wojciechowski.

