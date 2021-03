Debata Polska-Azja. Liderzy polskiego rynku chętnie spoglądają na Daleki Wschód

Polscy championi na Dalekim Wschodzie – ekspansja polskich firm w Azji. Jakie są plany największych spółek skarbu państwa – mogliśmy dowiedzieć się na wieńczącym Forum Gospodarcze Polska-Azja „Zbliżenia 2021” panelu. Uczestnicy byli zgodni, że rynki azjatyckie są potencjalnie niezwykle ważnymi kierunkami rozwoju liderów polskiego rynku. Prezentujemy zapis debaty

Czy polskie firmy i produkty mają szansę podbić azjatyckie rynki? Którędy biegnie droga do tego sukcesu? Jaką misję ma tu do spełnienia państwo – to niektóre z pytań, na które odpowiadali uczestnicy zamykającego forum panelu poświęconego polskiej ekspansji na Dalekim Wschodzie: Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Senger, dyrektor zarządzający BGK, Robert Perkowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGNiG, Aleksandra Jankowska, wiceprezes zarządu Lotos Oil, oraz ekspert Fundacji Republikańskiej Piotr Sosnowski.

Aby próbować zrównoważyć niekorzystny dziś dla Polski bilans handlowy z Azją, trzeba stawiać na produkty, których nie ma nikt inny. Przykład? Polska żywność, znana na tamtejszych rynkach z doskonałej jakości, ekologicznych metod produkcji i stosunkowo niskiej ceny.

Nieustannie staramy się niwelować bariery w handlu z Azją. W ofercie asortymentowej znajdują się np. drób, mleko, ryby, ale także wyroby cukiernicze. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dwukrotny wzrost sprzedaży m.in. w obrocie z Singapurem. Liczymy także na otwarcie rynku chińskiego – mówił wiceminister Ryszard Bartosik, dodając, że do głównych odbiorców polskiej żywności w Azji należą Chiny, Hongkong, Korea, Wietnam czy Japonia.

CZYTAJ TEŻ: https://wgospodarce.pl/informacje/93880-polscy-championi-na-dalekim-wschodzie-rynek-z-ogromnym-potencjalem

Debata była jedną z cyklu sześciu debat, które odbyły się w ramach organizowanego przez „Gazetę Bankową” i portal w Gospodarce.pl FORUM POLSKA-AZJA ZBLIŻENIA 2021 Patronat honorowy nad Forum objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem Głównym Forum jest firma TAKEDA POLSKA.

Forum Polska-Azja „Zbliżenia” 2021 jest inicjatywą redakcji „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl – spotkaniem przedstawicieli administracji, biznesu i ekspertów dotyczącym współpracy Polski i globalnych firm z Azji. Sześć debat, które odbyły się w dnia 22-23.03 poświęcono wymianie handlowej i kooperacji gospodarczej, technologicznej i logistycznej między Polską a Azją. Zapis wideo z paneli dyskusyjnych dostępny jest na portalu wGospodarce.pl. Obszerne relacje z debat także w majowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

Więcej na temat Forum – w specjalnej zakładce na portalu https://wgospodarce.pl/tagi/forum-zblizenia , wszystkie debaty znaleźć można także tu