„Zbliżenia” 2021. Zobacz wszystkie inspirujące debaty z Międzynarodowego Forum Gospodarczego Polska-Azja

Najważniejsze wydarzenie gospodarcze wiosny za nami. Publikujemy zapis wszystkich debat Międzynarodowego Forum Gospodarczym Polska-Azja „Zbliżenia” 2021, zorganizowanego przez redakcję „Gazety Bankowej” i portal wGospodarce.pl. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki a także Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapis video wszystkich paneli publikujemy dzisiaj w portalu wGospodarce.pl

Jak wykorzystać współpracę z Azją, by odbudować ochronę zdrowia i rozpędzić gospodarkę po pandemii? Jakich inwestycji z Dalekiego Wschodu potrzebujemy w Polsce? Czy polskie firmy mają szansę podbić tamtejsze rynki? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadało doborowe grono panelistów.

Zapis panelu poświęconego strategicznym wymiarom relacji Polski z państwami Dalekiego Wschodu, w którym wzięli udział także Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan, Wojciech Krawczyk z Ministerstwa Aktywów Państwowych a także publicysta i analityk Jerzy Bielewicz

Kierujący najważniejszą w najnowszej historii Polski operacją logistyczną prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski podkreślał konieczność pilnego dojścia do pełnego bezpieczeństwa Polski w kwestii dostępności leków i środków ochrony osobistej. Logiczną drogą jest tu budowanie kompetencji poprzez partnerstwo – także, rzecz jasna, z firmami azjatyckimi.

Taka płynie fundamentalna nauka z tego kryzysu, że najlepiej liczyć na samych siebie i zaufanych partnerów. Chodzi o to, by lokować moce produkcyjne w naszym kraju, tworzyć zaplecze, laboratoria, prowadzić badania medyczne – mówił Kuczmierowski.

O tworzeniu nowoczesnego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce dyskutowali z nim dr n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, pełnomocnik premiera ds. rozwoju sektora biotechnologicznego i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych, członek zespołu doradców ministra zdrowia dr Andrzej Zapaśnik, Tomasz Korkosz z Takedy i dr Mariusz Sudoł, dyrektor operacyjny Hitachi Europe Ltd.

Zapis rozmowy publikujemy TUTAJ:

W przeddzień rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem japońskiego rządu Yoshihide Sugą odbyła się debata poświęcona relacjom gospodarczym z Japonią. Ambasador Miyajima Akio podkreślał, że to Japonia jest liderem regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Zapis debaty z udziałem prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beaty Daszyńskiej-Muzyczka, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, reprezentującego Japońską Organizację Handlu Zagranicznego JETRO Mikihiko Shimizu, Adriana Jabłońskiego z firmy JTI oraz Tomasza Słoniewskiego z Accenture można znaleźć TUTAJ:

Małaszewicze to nie tylko brama do Europy dla Chin, to także nasza brama do tamtejszych rynków. To jest nasze dobro narodowe, szansa której wcześniejsze pokolenia nie miały. Nasz rząd doskonale to rozumie, stąd działania mające zbudować nową infrastrukturę – mówił prezes Cargotor sp. z o.o. Andrzej Sokolewicz. Wraz z nim o szansach i współpracy regionalnej Polski wschodniej z Dalekim Wschodem debatowali marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, burmistrz Terespola Jacek Danieluk, Tomasz Paszkowski z TP Logis oraz Bartosz Kaczmarek, ekspert Fundacji Republikańskiej.