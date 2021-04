Dworczyk: Od 12 kwietnia ruszają zapisy dla pięćdziesięciolatków

Od 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób urodzonych w 1962 roku, każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik, ale starsi, którzy nie zdążyli się zapisać w dedykowanym sobie dniu, też będą mogli to zrobić - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień przypomniał na wtorkowej konferencji prasowej, że 12 kwietnia rozpoczynają się zapisy osób urodzonych w 1962 roku, a każdego następnego dnia będzie dochodził kolejny, młodszy rocznik.

To, że 13 kwietnia będą mogły zapisać się osoby, które urodziły się w 1963 roku, oczywiście nie oznacza, że tego dnia osoby urodzone w 1962 roku nie mogą się zapisywać - podkreślił. W ten sposób, uruchamiając praktycznie co dzień kolejny rocznik, chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 roku - poinformował Dworczyk. Terminy zapisów, aż do rocznika 1973, są zaplanowane do 24 kwietnia.

Dworczyk wyjaśnił, że zapisy przez internet będą każdego dnia ruszać o północy, a poprzez infolinię o 6 rano. Jesteśmy przekonani, że osoby z każdego z tych roczników będą zainteresowane szczepieniem - powiedział.

Dworczyk poinformował, że nie działa już program wyrażania gotowości na szczepienie, który działał od stycznia do marca. Teraz, dodał, zapisując się, będzie można od razu zapisać się na konkretny termin szczepienia.

Przyspieszenie szczepień

Chcielibyśmy, żeby wszyscy powyżej 60. roku życia zostali zaszczepieni jeszcze w kwietniu - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk i zaapelował do punktów szczepień, aby przesuwały terminy szczepienia osób 60 plus z maja na kwiecień.

Podczas konferencji w KPRM dotyczącej Narodowego Programu Szczepień Dworczyk podkreślał, że „musimy być bardziej elastyczni”. „Mówimy też o takich sytuacjach, z którymi do tej pory się nie spotykaliśmy, czyli z pewnym nadmiarem szczepionek punktowo, i w kolejnych miesiącach pewnie takie sytuacje będą miały miejsce, my też na przeciw nim będziemy wychodzić” - podkreślał.

Jak dodał, przyspieszenie szczepień jest ważne w walce z III falą COVID-19.

Przyspieszając, chcemy w szczególności przyśpieszyć szczepienie osób powyżej 60. roku życia - podkreślał Dworczyk. „Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, czyli około pół miliona osób powyżej 60. roku życia, zostały zaszczepione jeszcze w kwietniu” - dodał. Apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tys. w skali kraju, o to, żeby przesuwały te punkty szczepień w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu, pacjentów powyżej 60. roku życia z maja na kwiecień - przekazał i dodał, że takie informacje zostały przekazane do punktów.

Podkreślał, że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że należy teraz zadbać o osoby powyżej 60. roku życia jako te, które są narażone na trudny przebieg COVID-19.

Według szefa KPRM obecnie łącznie jest w tej chwili ok. 900 tys. wolnych terminów na szczepienia do końca kwietnia.

Ta liczba się zmienia, ale mamy w tej chwili ok. 900 tys. takich terminów w całej Polsce. Oczywiście ich rozłożenie jest nierównomierne. To nie jest tak, że w każdym punkcie mamy określoną liczbę terminów. Te punkty też są różne. Jest ich ponad 6,5 tysiąca - powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.

Zauważył, że niektóre z punktów są bardzo duże, a inne w małych POZ, gdzie wykonuje się zaledwie kilkadziesiąt szczepień w ciągu tygodnia. Zaznaczył, że liczba dostępnych terminów zmienia się na bieżąco, bo są sukcesywnie zapełniane zgłoszeniami.

2 miliony szczepionek

W najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Michał Dworczyk oświadczył, że w drugim kwartale - tak jak zapowiadał wcześniej rząd - nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień, które będzie jednak dużym wyzwaniem m.in. dla punktów szczepień.

W najbliższych dwóch tygodniach, czyli w tym tygodniu i w kolejnym, trafi łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad dwa miliony szczepionek. To znaczy ponad milion szczepionek w tym tygodniu i ponad milion szczepionek w przyszłym tygodniu, które oczywiście na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - powiedział. To jest właśnie wyraz tego przyspieszenia - wskazał minister.

Zmiana w formularzu szczepień - zapisujemy się od razu na konkretny termin

Formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia przeciw Covid-19 już nie funkcjonuje, zapisujemy od razu na konkretny termin - powiedział we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk.

Formularz, za pośrednictwem którego można zgłosić gotowość do zaszczepienia, a w konsekwencji uzyskać pierwszeństwo, jeśli chodzi o otrzymanie konkretnego terminu działał między styczniem a marcem; ten formularz już nie działa - poinformował Dworczyk na konferencji prasowej. „Rejestrujemy się już na konkretne terminy” - podkreślił.

Dworczyk przypomniał, że w najbliższy poniedziałek, 12 kwietnia, uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienie dla osób urodzonych w 1962 r., a w kolejnych dniach dołączać będą kolejne roczniki.

Zaznaczył, że formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia uruchomiony został w styczniu, „wtedy, kiedy zainteresowanie szczepieniami było dużo mniejsze, kiedy było jeszcze sporo obaw i wiele osób miało dystans do szczepień”. „Było to działanie profrekwencyjne” - podkreślił Dworczyk.

