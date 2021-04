Badanie: podczas pandemii aż 42 proc. Polaków przybrało na wadze. Ile?

Do zwolenników Unii Europejskiej zalicza się obecnie 88 proc. dorosłych Polaków; jedynie 9 proc. to przeciwnicy integracji. To najwyższy wskaźnik poparcia UE spośród państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) – wynika z badania CBOS