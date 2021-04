Szpitale jeszcze nie widzą poprawy

Sytuacja wymyka się albo już wymknęła spod kontroli. Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju jest bardzo duża. Według dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie to, co widać teraz, to tylko wierzchołek góry lodowej