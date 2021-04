Chiński robot-pies AlphaDog rzuca wyzwanie psu Boston Dynamics

Chiński koncern technologiczny Weilan zaprezentował robota przypominającego psa. Chiński robot-pies wygląda bardzo podobnie do urządzenia amerykańskiego producenta robotów Boston Dynamics o nazwie Spot – czytamy na portalu komputerswiat.pl. Weilan podkreśla jednak, że AlphaDog trafi na rynek konsumencki, podczas gdy Spot do tej pory miał głównie zastosowania techniczne i wojskowe, np. do zdalnego badania różnych obiektów, typu place budowy czy fabryki

W Chinach rozpoczęła się już sprzedaż AlphaDoga. Poza inspiracją urządzeniami Boston Dynamics, Chińczycy wykorzystali nawet nazwę robota-psa, bowiem AlphaDog to nazwa techniczna wczesnej wersji Spota, odrzuconej z użytkowania w 2016 r. przez korpus US Marines.

Do 8 kwietnia Weilan otrzymał ponad 1800 zamówień na swojego robota-psa. Urządzenia wykorzystuje technologie AI i 5G. Jest także szybkie fizycznie – sztuczne zwierzę rozwija prędkość do 50 km/godz. Chińczycy przewidują wykorzystanie AlphaDoga także w pomocy osobom upośledzonym – rozumie wydawane proste polecenia, może również podprowadzić np. osobę niedowidzącą do supermarketu czy na przystanek autobusowy.

komputerswiat.pl/TRT/mt