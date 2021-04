Ekspert: Środki z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu UE posłużą wszystkim Polakom

Nie ma dzisiaj alternatywy dla środków, które Polska może pozyskać z europejskiego planu odbudowy i nowego budżetu unijnego - powiedział PAP Bartłomiej Biskup z wydziału nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Według politologa, środki unijne, które możemy pozyskać z UE w ramach europejskiego planu odbudowy i budżetu na lata 2021-2027, będą podstawą rozwoju gospodarczego, inwestycji w miejsca pracy. Zaznaczył, że bez tych pieniędzy nie będziemy w stanie realizować np. celów klimatycznych przedstawionych w Zielonym Ładzie (strategia rozwoju gospodarczego UE, zakładająca powstanie na jej terenie obszaru neutralnego klimatycznie).

Jego zdaniem spór, jaki obserwujemy obecnie wokół ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wynika z bieżącej kalkulacji politycznej. „Część polityków liczy na to, że grając przeciwko celom założonym w europejskim planie odbudowy zbuduje siłę, która pozwoli im obalić rząd. Zapominają albo nie chcą wiedzieć o tym, że te środki posłużą wszystkim Polakom, że pieniądze będą wykorzystywane może przez dwa albo trzy rządy przez kolejne lata” - powiedział.

Podkreślił, że KPO jest powiązany z nowym budżetem unijnym, czyli że w jednej ustawie ratyfikujemy obydwa instrumenty i jeśli tego nie zrobimy, stracimy ogromne pieniądze. „Wydaje mi się, że ambicje poszczególnych polityków, ich parcie do władzy biorą górę nad dobrem wspólnym, racjonalizmem gospodarczym” - wskazał.

Przypomniał, że poprzednie budżety unijne, pomimo różnych poglądów głosujących, były przyjmowane przez wszystkie opcje miażdżącą liczbą głosów. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że środki rozdziela rząd, ale beneficjentami są różne opcje polityczne, np. trafiają one do marszałków czy samorządów z różnych opcji politycznych.

„Konflikt polityczny się zaostrza i obawiam się, że my Polacy możemy paść ofiarą tego konfliktu” - powiedział. Zaznaczył również, że nie tylko w Polsce są grupy, które protestują przeciwko planowi odbudowy. Np. w Niemczech - jak zauważył - mamy do czynienia ze skrajnymi ugrupowaniami, które budują swoją popularność polityczną, grając na społecznych emocjach antyunijnych.

„W Polsce obserwujemy początki tego zjawiska, ale jest to tendencja ogólnoeuropejska” - wskazał. Dodał, że politycy z tych skrajnych ugrupowań grają tzw. interesem narodowym po to, by deprecjonować istotę Wspólnoty. A przecież - jak podkreślił - „nie można zapominać, że wspólnotowość wiele dała gospodarczo państwom członkowskim. I dzisiaj, w czasie kryzysu pandemicznego, powinnyśmy wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty finansowe, które mają służyć odbudowie”.