KPO coraz bliżej? Puda: To zasługa rządu Morawieckiego

„To miały być środki „pocovidowe”, łatwe do pozyskania. To miały być środki z budżetu, na który się wszyscy składamy” - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej odnosząc się do środków z Krajowego Planu Odbudowy (cytowany przez portal wPolityce.pl).

-Przez wiele miesięcy byliśmy mamieni, że już dostaniemy te środki. Decyzja o odblokowaniu środków była czysto polityczna i powiązana z wyborami — zaznaczył Grzegorz Puda.

Odniósł się jednocześnie do wyborczych zapowiedzi Donalda Tuska, który zapewniał, że dzień po wygranych wyborach „wybierze się do Brukseli i odblokuje KPO”.

-My te działania przygotowywaliśmy od kwietnia. To nie jest żadne dodatkowe, mityczne działanie Donalda Tuska. To są działania, które były przygotowywane „krok po kroku” i bardzo dziękuję moim pracownikom — wyjaśnił.

