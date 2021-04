Premier: polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków z UE

Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE, teraz przekazujemy ten akt do parlamentu; polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków, jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu zaznaczył, że dzięki rekordowo wynegocjowanym środkom z UE, zarówno nowemu programowi budżetowemu, jak i KPO - możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego i liczyć na to, że szybkie odbicie gospodarcze stanie się rzeczywistością.

Do tego potrzebny jest jeden zasadniczy warunek, którego pierwszy krok przed chwilą na Radzie Ministrów został wykonany. To kwestia przyjęcia tzw. rozporządzenia dyrektywy o środkach własnych. To akt prawny, który musi być przyjęty w formy ustawy - oświadczył. Najpierw debatował nad tym rząd, teraz przekazujemy ten akt do parlamentu. Ponad podziałami liczy się Polska. Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków, jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki, dla procesów inwestycyjnych - podkreślił Morawiecki.

Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki, dla procesów inwestycyjnych, dla wsparcia tych branż, które są bardzo mocno poturbowane, poszkodowane przez pandemię, dla wsparcia procesów takich jak budownictwo mieszkaniowe, dla szpitali, służby zdrowia, edukacji, inwestycji w drogi, w koleje, w światłowody i wiele innych obszarów - mówił Morawiecki.

Jak zaznaczył, „dziś na szali leżą nie tylko środki z Krajowego Programu Obudowy”.

Ta ustawa, ustawa o zasobach własnych to także wszystkie środki unijne, a więc 770 mld zł, jak policzyli eksperci i to większa proporcjonalnie część tej kwoty mogłaby zostać przeznaczona na różnego rodzaju inwestycje w pierwszych 3-4 latach licząc już ten rok po wychodzeniu z pandemii COVID-19 - powiedział szef rządu.

Premier po rozmowach z Lewicą

Dzisiaj rano spotkaliśmy się z delegacją Lewicy. To jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy kompleksowe propozycje. Przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach. Uzgodniliśmy dodatkowe środki na szpitale powiatowe; zobowiązaliśmy się, żeby rozbudować KPO o program budowy 75 tys. dodatkowych mieszkań - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Premier mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że „dzisiaj stoimy przed kolejną szansą, ogromną szansą przyspieszenia, odbicia gospodarczego”.

A mogę powiedzieć, że z różnych analiz ekonomicznych, które czytam wynika, że przed nami dobre kwartały, dobre lata. Ale wszyscy chcemy, żeby one były jak najlepsze, żeby mostów budowano jak najwięcej, dróg jak najwięcej, remonty szpitali, remonty szkół i wielu innych instytucji - mówił Morawiecki. Dlatego dzisiaj odłóżmy na bok spory polityczne, odłóżmy na bok prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Zostawmy to, wybaczmy im, że niektórzy rzeczywiście tego typu kalkulacji próbują dokonywać - powiedział szef rządu. Posługujmy się tą nadrzędną kategorią - polską racją stanu po to, żeby ponad podziałami politycznymi przede wszystkim liczyła się Polska - dodał Morawiecki.

PAP/KG