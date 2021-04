Premier: Mniej zakażeń, przechodzimy do odmrażania gospodarki

Dane, które otrzymujemy, dotyczące zakażeń, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrożeniem gospodarki; to są dane, które dają pewne podstawy do ostrożnego optymizm - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej premier oraz Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazali informacje na temat stopniowego uchylania obostrzeń

Szef rządu podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej wskazał, że dane, które napływają, dotyczące zakażeń, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki.

To są dane, które dają pewne podstawy do takiego ostrożnego optymizmu. Zapewne najgorsze jeśli chodzi o zakażenia za nami - mówił.

Zaznaczył, że cały czas w szpitalach przebywa ok. 25 tys. osób chorych na Covid oraz że ponad 3 tys. osób „walczy o życie na łóżkach respiratorowych”. „To jest cały czas bardzo groźna choroba i dlatego bardzo wiele danych, które do nas spływają, analizujemy z każdego możliwego punktu widzenia. Zakażenia to jedno, ale te największe tragedie, które dotykają ludzi, rodziny czyli zgony naszych bliskich, to jest ten aspekt, na który musimy kłaść największy nacisk, i na to kładziemy największy nacisk” - zapewnił.

W związku z tym też od tego, jaka będzie dynamika w tych kilku podstawowych kryteriach, uzależniamy dalszy harmonogram działań - wskazał premier.

Luzowania w odstępie dwutygodniowym

Największe luzowania obostrzeń będą się pojawiały w odstępie dwutygodniowym; takie dwutygodniowe tempo jest to potrzebne, by obserwować efekty wprowadzanych regulacji - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Mówiąc o planowanym tempie luzowania obostrzeń podkreślił, że rząd zdecydował, „że te największe grupy poluzowania będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym”.

Mówię tu o tym, co zadzieje się w najbliższy weekend, co zadzieje się w okolicach 15 (maja), czyli połowy miesiąca i potem, co zdarzy się na koniec miesiąca, czyli kolejne kroki, które przedstawiamy w harmonogramie - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że „to dwutygodniowe tempo jest nam potrzebne po to, by obserwować efekty wprowadzanego luzowania”.

4 maja otwarcie galerii handlowych, sklepów budowlanych, meblowych, a także galerii sztuki i muzeów - oraz nauka stacjonarna w klasach 1-3 szkół podstawowych

Od 4 maja nastąpi otwarcie galerii handlowych, sklepów budowlanych i meblowych z limitem jedna osoba na 15 metrów kwadratowych; ten sam limit będzie obowiązywał w miejscach kultu religijnego i instytucjach kultury - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę na konferencji prasowej, że od 4 maja nastąpi otwarcie galerii handlowych, sklepów budowlanych i meblowych.

Minister zdrowia wyjaśnił później na tej samej konferencji prasowej, że otwarcie to nastąpi w limicie, który obowiązywał przed ostatnimi obostrzeniami, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Niedzielski poinformował, że ten sam limit będzie stosowany w kościołach, miejscach kultu religijnego, a także w instytucjach kultury.

8 maja otwarcie hoteli z obłożeniem 50 proc.

Przed kolejnym weekendem, czyli 8 maja, zdecydowaliśmy się otworzyć hotele, które będą funkcjonały w regule obłożenia pięćdziesięcioprocentowego - powiedział. Podkreślił, że znajdujące się na terenie hoteli strefy restauracyjne oraz wellness i spa będą cały czas zamknięte. Tak jak powiedział pan premier, musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych regulacji luzujących - zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Jeżeli będziemy widzieli niebezpieczne sygnały, ale z drugiej strony też - jeśli będziemy widzieli, że tendencja do spadku się utrzymuje, to być może będziemy też podejmowali decyzje, które bądź są odważniejsze, bądź bardziej konserwatywne” - zaznaczył Niedzielski.

Podkreślił jednocześnie, że przedstawiony w środę harmonogram jest „bazowy, obowiązujący czy proponowany na cały maj”.

Od 15 maja na powietrzu bez maseczek, a także nauka hybrydowa w klasach 4-8 szkół podstawowych

Od 15 maja obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą miały możliwość wpuszczenia 25 proc. publiczności - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ponadto od 15 maja - jak poinformował - zarówno w klasach 4-8 szkół podstawowych, i w szkołach średnich uruchomiona zostanie nauka hybrydowa. Oczywiście cały czas przy zachowaniu reżimu sanitarnego, wietrzenia sal po lekcji i dezynfekcji placówek w weekendy - zaznaczył minister.

Od 29 maja otwarcie gastronomii wewnątrz lokali, a także kin i teatrów. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w trybie stacjonarnym

Natomiast od 29 maja - zaznaczył - ma zostać umożliwione prowadzenie działalności gastronomicznej oraz organizowania imprez okolicznościowych wewnątrz lokali oraz kulturalnej - kin, teatrów, ale z limitem obłożenia i udziału publiczności do 50 proc.

PAP/mt