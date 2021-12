Premier proponuje Tuskowi wysłanie do Merkel listu o inflacji [wideo]

Zaintrygowany nagłą troską Donalda Tuska o sprawy Polski i los zwykłych Polaków, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do niego z inicjatywą wysłania listów do europejskich przywódców, w tym do Angeli Merkel i Franza Timmermansa, aby zwrócić ich uwagę na to, że błędnie podejmowane przez unijnych przywódców decyzje doprowadziły do szokujących wzrostów cen oraz inflacji

Premier Mateusz Morawiecki pisze m.in., że do wzrostu cen i inflacji w UE doprowadziły m.in. forsowany od lat przez Niemcy projekt Nord Stream 2, ale także cały system uprawnień emisjami CO2, który najzwyczajniej stał się dziś przestrzenią spekulacji cenowej i generatorem inflacji.

Z dużym zaskoczeniem przyjąłem Pana ostatnie słowa, a jeszcze bardziej zaskoczyła mnie Pana nagła troska o losy zwykłych Polaków. Prawo i Sprawiedliwość i mój rząd pomagają polskim rodzinom od wielu lat. Robimy naprawdę wiele, by żyło im się coraz lepiej i chronimy je przed zagrożeniami płynącymi z całego świata - napisał premier Morawiecki do Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Jeżeli naprawdę chce Pan nam w tym pomóc to - wykorzystując swoje międzynarodowe kontakty i funkcję przewodniczącego EPP - chciałbym zaprosić Pana do wysłania specjalnych listów, które pozwoliłem sobie przygotować, adresowanych do Pana przyjaciół - zaproponował premier.

Następnie premier zachęcił przewodniczącego PO do złożenia podpisu pod proponowaną treścią listu i… wysłania go. Życzę jeszcze większego zainteresowania sprawami Polski w nadchodzącym 2022 roku! - zakończył swój apel do przewodniczącego PO Mateusz Morawiecki.

wpis i wystąpienie premiera na Facebooku skierowane do Donalda Tuska / autor: Mateusz Morawiecki / Facebook

treść listu do Angeli Merkel, którego wysłanie premier Morawiecki zaproponował Donaldowi Tuskowi, str. 1 / autor: Mateusz Morawiecki / Facebook

treść listu do Angeli Merkel, którego wysłanie premier Morawiecki zaproponował Donaldowi Tuskowi, str. 2 / autor: Mateusz Morawiecki / Facebook

