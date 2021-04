Premier: możemy sobie pozwolić na delikatne otwieranie gospodarki

Sytuacja epidemiczna jest lepsza, zabezpieczyliśmy też służbę zdrowia; wiemy, że możemy sobie pozwolić teraz na delikatne, powolne i sukcesywne otwieranie gospodarki - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki

Premier był pytany w Polsat News, czy dzień, w którym - jak podaje resort zdrowia - jest 8895 nowych zakażeń koronawirusem, a 636 osób zmarło to dobry dzień, by ogłosić luzowanie obostrzeń związanych z pandemią i czy nie dzieje się to zbyt szybko.

Szef rządu odpowiedział, że „z obostrzeniami jest tak, że są grupy osób, które domagają się jak najszybszego otwarcia gospodarki i nienakładania żadnych obostrzeń, są również ci, którzy dostrzegają wyłącznie dobre strony obostrzeń, ponieważ uważają, że wtedy najszybciej się zwalczy pandemię i w tym sensie mają rację”.

Ale trzeba też brać pod uwagę życie gospodarcze, życie społeczne. I staramy się wypośrodkować te racje, bierzemy pod uwagę podczas dyskusji z Radą Medyczną i ze specjalistami, epidemiologami, wszystkie za i przeciw i również przewidujemy to co może się zdarzyć - powiedział, podkreślając, że obecnie rozwiązanie to jest „taki złoty środek”.

Dopytywany, czy nie jest tak, że za chwilę, po majówce, w związku z tym, że za szybko gospodarkę otworzyliśmy, nie będziemy musieli jej zaraz zamykać.

Ja nie sądzę; przypominam też sobie sytuację z maja poprzedniego roku. Uczymy się tej pandemii wszyscy, ona nas wszystkich nauczyła też oczywiście pokory, ale z tego względu, że mamy zdanie specjalistów dotyczące tego jak działa pandemia, że działa z pewnym opóźnieniem - dzisiaj ponosimy konsekwencje tego, co działo się kilka tygodni temu, a ponieważ sytuacja epidemiczna jest lepsza, zabezpieczyliśmy też łóżka, zabezpieczyliśmy służbę zdrowia. Wiemy, że możemy sobie pozwolić teraz na delikatne, powolne i sukcesywne otwieranie gospodarki - oświadczył premier.

Na pytanie czy jest pewien, że jest w stanie egzekwować ten nowy rodzaj obostrzeń egzekwować, Morawiecki zaznaczył, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność, a to, w jaki sposób zachowujemy się, wpłynie na to jak szybko „będziemy mogli pozbyć się tej strasznej choroby”.

PAP/KG