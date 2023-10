Premier: Dodatkowe środki na inwestycje w WSK PZL-Kalisz

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz otrzyma dodatkowe środki, dodatkowy kapitał na inwestycje. Jestem pełen podziwu dla pracowników i dla tego, co robi ten zakład. Tutaj powstaje światowej klasy jakość - podkreślił w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził w środę Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz.

„Dziękuję poprzedniemu pokoleniu pracowników PZL-Kalisz za to, jak pięknie walczyło o naszą wolność. (…) Wiem, że dla wielu Polaków, zwłaszcza dla młodszych pokoleń, to już jest historia, ale nie mielibyśmy tej wolności, którą się cieszymy od trzydziestu paru lat bez Jana Pawła II, ale także bez Solidarności” - powiedział Morawiecki.

Dodał, że także WSK PZL-Kalisz „pięknie walczył wtedy z komunistami o polską wolność”. „Dziękuję bardzo za tamtą solidarność” - podkreślił.

„W naszym programie pojawiły się emerytury stażowe - i one mają właśnie nawiązywać do postulatu jeszcze z 1980 roku, do niewypełnionego postulatu. My go wypełniamy - wypełniamy treścią dziedzictwo Solidarności” - wskazał premier.

Poinformował, że WSK PZL-Kalisz - jako część PGZ - otrzyma dodatkowe środki, dodatkowy kapitał na inwestycje. „Jestem pełen podziwu dla pracowników i dla tego, co robi ten zakład. Otóż negocjuje kontrakty związane z naszymi wielkimi międzynarodowymi zakupami zbrojeniowymi dla czołgów K2. Już dzisiaj WSK PZL Kalisz pracuje z Boeingiem, z Airbusem, w ramach różnych kontraktów” - zaznaczył.

„Odwiedziłem dział jakości. Widziałem tą jakość, która tutaj powstaje - światowej klasy. (…) I o to chodzi w naszym rozwoju, żeby korzystać z polskich talentów, z tego, co tutaj udało się wspaniale zbudować” - dodał.

WSK PZL-KALISZ S.A. jest zakładem produkcyjnym działającym głównie w branży lotniczej. Spółka posiada nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowany personel konstrukcyjno-technologiczny.

Wykonuje złożone procesy produkcyjne we własnym zakresie, wraz z kompleksowym projektowaniem wszystkich składowych procesów technologicznych. zgodnie z wymogami światowej branży lotniczej, zapewniając tym samym najwyższą jakość produktów dzięki posiadanym certyfikatom jakości oraz rozbudowanemu procesowi kontroli jakości wytwarzanych produktów.

PAP/kp