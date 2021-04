Co z maseczkami? "Wybrano bezpieczny wariant"

W Radzie Medycznej przy premierze są podzielone głosy, kiedy znieść obowiązek noszenia maseczek; zastosowaliśmy bezpieczną formułę, która zmniejsza ryzyko wzrostu liczby zakażeń i opiera się na wyznaczeniu daty i wskaźniku zachorowań - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Od 15 maja rząd planuje zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni (przy zachowaniu dystansu 1,5 m), jeśli poniżej 15 spadnie wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania maseczką nosa i ust w pomieszczeniach.

Müller był pytany w internetowej części rozmowy w Radiu ZET o głosy z Rady Medycznej, że wcześniej można znieść obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Rzecznik rządu odparł, że w Radzie Medycznej są również osoby, które uważają, że ten obowiązek powinien zostać z nami dłużej.

„Te głosy są podzielone. My zastosowaliśmy wskaźnik taki, że z jednej strony jest data, ale z drugiej wskaźnik zachorowań. I to jest bezpieczna formuła, która zmniejsza ryzyko, że ze względu na uchylenie tego obowiązku, może dojść do zwiększenia liczby zakażeń” - mówił rzecznik rządu.

Zaznaczył, że w zamkniętych pomieszczeniach, takich miejscach jak pojazdy komunikacji publicznej, sklepy i w takich miejscach, gdzie faktycznie jest więcej osób ten obowiązek noszenia maseczek będzie nadal, przez jakiś czas przynajmniej, obowiązywał”.

PAP/ as/