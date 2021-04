Od 1 maja wchodzi w życie pakiet akcyzowy

Ustawa zawierająca pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego wchodzi w życie 1 maja br. Nowe przepisy pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania uczciwie działających przedsiębiorców i znacznie utrudnią proceder firmom działającym w tzw. szarej strefie szczególnie na rynku paliwowym, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Celem tego pakietu jest wdrożenie rozwiązań, które utrudnią działania firm w szarej strefie oraz pomogą w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w obrocie towarami akcyzowymi. Rozwiązań jest kilkanaście, a najważniejsze to utrudnienie rejestracji podmiotów akcyzowych ‘na słupy’. Dotychczas praktyką wykonywaną przez zorganizowane grupy przestępcze było zakładanie firm obracających towarami akcyzowymi, często na dowody osobiste osób bezdomnych, ofiar kradzieży tożsamości. Od 1 maja tego rodzaju proceder będzie praktycznie niemożliwy, ponieważ pierwszy raz urzędnik będzie miał możliwość odmówienia rejestracji osobie, która chce obracać towarami akcyzowymi, jeśli będzie miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ta osoba nie będzie w stanie prowadzić biznesu, który deklaruje - powiedział Jan Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

Jak wyjaśnił, chodzi o posiadanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia czy infrastruktury.

Co więcej, w ramach pakietu akcyzowego uszczelniony zostanie obrót paliwem. Zorganizowane grupy przestępcze korzystają z paliwa opałowego obciążonego niższą stawką akcyzy, które filtrują, a później przekazują na stacje benzynowe do sprzedaży jako paliwo do samochodów – dodał Jan Sarnowski.