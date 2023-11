PIE: w IV kw. wzrost gospodarczy przyspieszy do ok 1. proc.

W IV kwartale br. wzrost gospodarczy przyspieszy do ok. 1 proc., a w 2024 do 2 proc. – ocenił ekspert z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki w komentarzu do czwartkowych danych GUS.

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, PKB w III kw. wzrósł o 0,5 proc. rdr wobec spadku 0,6 proc. rdr w II kw. br. W szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 0,4 proc.

Kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytut Ekonomicznego Jakub Rybacki zauważył, że głównym motorem wzrostu były inwestycje, których łączny wolumen był o 7,2 proc. większy niż przed rokiem, przede wszystkim za sprawą nakładów dużych przedsiębiorstw.

Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła nieznacznie o 0,8 proc.

Ekspert wskazał, że na wynikach „negatywnie ciążył natomiast spadek zapasów”.

„Spodziewamy się, że w IV kwartale wzrost gospodarczy przyspieszy do ok. 1 proc., a w 2024 do 2 proc. Spadek inflacji oznacza wzrost zamożności gospodarstw domowych. To przełoży się na konsumpcję” – przekazał Rybacki.

Zwrócił uwagę, że zgodnie z prognozami analityków, konsumpcja w państwach regionu w 2024 r. wzrośnie od 2 do 3,5 proc. Dodał, że prognozy w Polsce są jednymi z bardziej optymistycznych ze względu na „znaczne wsparcie fiskalne ze strony rządu”.

Ekonomista podał, że niepewność „towarzyszy głównie inwestycjom”. Nakłady przedsiębiorstw mają „rosnąć wolno z uwagi na spadek zysków”, a równocześnie zmiana perspektyw budżetowych Unii Europejskiej wywoła przestój w inwestycjach samorządów.

„Pewnego wsparcia może dostarczyć realizacja Krajowego Planu Odbudowy, ale faktyczna faza realizacji projektów nastąpi prawdopodobnie dopiero po kilku kwartałach po ich odblokowaniu” – ocenił Rybacki.

PAP