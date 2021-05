W najnowszym numerze ,,Sieci”: Plan na ofensywę

Co zrobić, by Polacy zarabiali więcej, a ochrona zdrowia po trudnym czasie epidemii mogła liczyć na rozwojowy zastrzyk? Mamy się tego dowiedzieć w najbliższą sobotę w czasie prezentacji Nowego Polskiego Ładu – planu tak ambitnego, że obawiają się go i opozycja, i koalicjanci. Rządząca partia dowodzi w nim, że jako jedyna jest gotowa na ewentualne przyspieszone wybory. Marek Pyza i Marcin Wikło ujawniają na łamach nowego wydania „Sieci” część założeń nowego programu PiS.

Dziennikarze analizują założenia Nowego Polskiego Ładu, którego prezentacja nastąpić ma w sobotę 15 maja: Imponujące węzły drogowe, długie rzędy paneli fotowoltaicznych, wielkie centra logistyczne, nowoczesne linie produkcyjne w fabrykach, widzący przyszłość w Polsce młodzi ludzie, spokojne o byt zamożne rodziny, znacząco lepsze ochrona zdrowia i edukacja – tak ma wyglądać nasz kraj dzięki Nowemu Polskiemu Ładowi, czyli programowi Prawa i Sprawiedliwości.

Pyza i Wikło zaznaczają: Według naszych rozmówców z rządzącej partii to plan na dekadę […]. Marcowy spot zapowiadający ofensywę rządzącej partii wskazywał dwóch głównych autorów NPŁ – Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie podkreślają, że szczegóły wciąż są owiane tajemnicą (zostaną zaprezentowane 15 maja), ale udało nam się poznać część jego założeń. Niektóre rzeczywiście robią wrażenie – to rozwiązania, o których wiele ekip mówiło, ale żadna ich nie zrealizowała.

Pyza i Wikło opisują obszary, których dotyczy NPŁ. To: plan na zdrowie, uczciwa praca – godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska – nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia – czyste powietrze, CyberPoland 2025, złota jesień życia. Premier zapowiadał już, że Nowy Polski Ład to ambitne plany […] mające zwiększyć siłę i atrakcyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Wskazują też na szczegóły, o których mówiło się do tej pory nieoficjalnie, m.in. na temat środków na sfinansowanie NPŁ: Jednym z nich jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a zatem zarabiający najmniej w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. Ponadto: Mateusz Morawiecki ma zapowiedzieć znaczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia […]. Prawo i Sprawiedliwość ma też wrócić do programu, którego wprowadzenie zatrzymała epidemia koronawirusa, czyli darmowych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków po 40. roku życia. Autorzy wskazują też na słowa jednego z ministrów dotyczące programu: – Myślę, że cały pakiet rozwiązań dla młodych ludzi, jakie znajdą się w Nowym Polskim Ładzie, zatrzyma ten niekorzystny trend odwracania się od nas najmłodszych wyborców. Jestem przekonany, że kwestie mieszkaniowe, ekologiczne, cyfryzacji, ale też np. stypendiów naukowych zrobią różnicę.

W podsumowaniu Pyza i Wikło zauważają: […] zrealizowanie nawet części jego założeń to szansa na skokowy wzrost jakości życia Polaków […]. A ponieważ jest to program partyjny, bez wątpienia w Zjednoczonej Prawicy zaczną się negocjacje dotyczące konkretnych jego elementów. Porozumienie i Solidarna Polska dobrze jednak wiedzą, że gdyby licytowały za wysoko, Nowy Polski Ład szybko może zostać przemianowany na program wyborczy przed elekcją, do której ugrupowania Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina nie pójdą już wspólnie z formacją Jarosława Kaczyńskiego. NPŁ może wywrzeć jeszcze jeden cenny skutek dla polskiej polityki – zmusić opozycję do merytorycznych rozmów nad strategiami dla Polski. Tak, to optymistyczne założenie, nieprzystające do taktyki totalnej z ostatnich sześciu lat. Jednak ostatnie działania Lewicy czy PSL przy ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy dają pewne nadzieje.

