LOTOS Kolej dynamicznie rozwija przewozy intermodalne

Kolejowa spółka LOTOSU, funkcjonująca na polskim rynku od 2002 roku, specjalizuje się przede wszystkim w przewozach towarów niebezpiecznych, ale świadczy również usługi cargo, transportując inne grupy towarów. Zgodnie z panującym obecnie trendem na rynku, spółka konsekwentnie rozwija przewozy intermodalne, co ma odzwierciedlenie w statystykach.

Najlepszy wynik w historii polskich kolei odnotowano w 2020 roku. Wtedy to przewozy intermodalne w Polsce, mierzone masą przewiezionych ładunków, przekroczyły 10 proc. udziałów w kolejowych przewozach towarowych (osiągając, zgodnie z raportem Urzędu Transportu Kolejowego, wartość 4,3 mln ton). Pomimo odczuwalnych zmian wywołanych pandemią, zarówno w naszym kraju, jak i na rynku międzynarodowym, w Polsce przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych – 1,663 mln sztuk. Udział przewozów intermodalnych w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o niemal 29 proc.

Perspektywy dla kolejowych przewozów intermodalnych rysują się w coraz jaśniejszych barwach i w ten trend wpisuje się również spółka LOTOS Kolej, która w ramach projektu dofinansowanego z UE zakupiła ostatnio 2 nowoczesne lokomotywy oraz 324 wagony. Pierwsze efekty inwestycji taborowych były widoczne już w 2020 roku, kiedy w porównaniu do 2019 roku spółka zanotowała pod względem pracy przewozowej wzrost o 66 proc., natomiast mierzonych masą towarów przewiozła o ponad 92 proc. więcej.

W pierwszym kwartale 2021 roku zanotowano kolejny wzrost -– spółka przewiozła wolumen odpowiadający masie 38 proc. w stosunku do ubiegłego roku. LOTOS Kolej rozwija swoje przewozy również na rynku międzynarodowym, od 2015 roku świadczy usługi na terytorium Niemiec, a w 2020 roku rozpoczęła swoją działalność w Czechach. Co ważne, gwarantem wysokiej jakości usług świadczonych przez gdańską spółkę jest elastyczne podejście do klienta, dostosowanie oferty do obecnych trendów oraz odpowiednia organizacja kolejowych przewozów intermodalnych, gdzie liczy się precyzja i terminowość.

-Poza kompleksową obsługą Grupy Kapitałowej LOTOS, spółka jest nastawiona na współpracę z klientami zewnętrznymi. Zaufało nam już wielu klientów ceniących sobie jakość, terminowość i bezpieczeństwo przewożonych produktów. Transport kolejowy jest ekologiczny i energooszczędny, ma przed sobą perspektywy. Skierowanie potoku towarów na tory i inwestycje w infrastrukturę kolejową powinny być obecnie priorytetem. Przyszłością kolei są przewozy intermodalne, jedyny rozwijający się w tak dynamicznym tempie sektor przewozów towarowych. Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy spedytorów do korzystania z naszych usług -– powiedział Anatol Kupryciuk, prezes zarządu LOTOS Kolej.

W ostatnich miesiącach do LOTOS Kolej dostarczono już 154 wagony 80-stopowe, produkcji bułgarskiej firmy Kolowag, a w najbliższych miesiącach do eksploatacji włączonych zostanie kolejnych 80 wagonów, w tym również 40-stopowe wyprodukowane przez firmę Tatravagonka ze Słowacji. Producenci taboru mimo trudnych czasów wyprzedzają założony harmonogram dostaw, dzięki czemu spółka może wcześniej, niż pierwotnie zakładano, realizować nowe kontrakty.

2021 rok głoszono Europejskim Rokiem Kolei, czego celem jest promocja transportu szynowego w krajach Unii Europejskiej. Polityka rozwoju infrastruktury transportowej w Europie ukierunkowana jest na ograniczanie udziału transportu drogowego, co daje gwarancję jednoczesnego podniesienia poziomu mobilności przejawiającego się zrównoważonym wykorzystaniem dróg i torów, a także szansą na zmianę dotychczasowej struktury transportu, w której będzie większy udział kolei. Według analizy GUS z listopada 2020 roku, aż 86,5 proc. ładunków w Polsce przewożonych jest samochodami ciężarowymi, natomiast w Szwajcarii już w 2017 roku 51 proc. ładunków intermodalnych transportowano za pomocą kolei. Transport drogowy powinien być angażowany na ostatnim odcinku, z terminala kontenerowego do docelowego odbiorcy.