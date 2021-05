Bix Aliu chwali polsko-amerykańskie partnerstwo biznesowe

Polsko-amerykańskie partnerstwo biznesowe funkcjonuje dzięki sile naszej przyjaźni i więzom gospodarczym; nasze dwustronne relacje przyniosły dziesięciolecia koniunktury gospodarczej dla obu krajów - powiedział w środę chargé d’affaires a.i. ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce Bix Aliu.

Bix Aliu wystąpił podczas rozpoczętego w środę dwudniowego kongresu Impact‘21. Dyplomata pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu postępów, jakie Polska poczyniła w walce z pandemią COVID-19 oraz przyspieszonej realizacji programu szczepień.

Jak wskazał, amerykańskie firmy są liderami wysiłków w takich dziedzinach jak technologie czystej energii, opieka zdrowotna i cyfryzacja. „Transformacja ta oznacza miejsca pracy i wzrost gospodarczy dla Stanów Zjednoczonych i Polski” - zaznaczył.

Podkreślił, że w spotkaniu Impact 21 udział wezmą przedstawiciele znanych amerykańskich marek, takich jak Mastercard, Microsoft, Google i Dell. Dodał, że wszystkie te firmy mają znaczące udziały na polskim rynku.

Bix Aliu zaznaczył, że dwustronne relacje polsko-amerykańskie przyniosły dziesięciolecia koniunktury gospodarczej dla obu krajów. Zauważył, że od 1989 roku relacje biznesowe między obydwoma krajami rozwijają się dynamicznie, każdego roku nowe amerykańskie firmy rozpoczynają działalność w Polsce, a te, które już tu są, zwiększają skalę swoich inwestycji.

Jak wskazał, w ciągu ostatnich trzech dekad przybyło do Polski ponad 1500 amerykańskich firm, które bezpośrednio utrzymują ponad ćwierć miliona miejsc pracy. „Z kilku amerykańskich firm w Polsce napływają ostatnio ważne informacje. Zaledwie kilka tygodni temu miałem przyjemność uczestniczyć w inauguracji firmy Google Cloud Poland, wielomiliardowej inwestycji w polską gospodarkę” - poinformował.

To partnerstwo biznesowe funkcjonuje dzięki sile naszej przyjaźni i więzom gospodarczym. Amerykańskie firmy wprowadzają uczciwe, przejrzyste i przewidywalne regulacje - a to coś znaczy. W świecie biznesu liczy się współpraca z partnerem, któremu można zaufać, partnerem, który troszczy się o lokalne społeczności” - dodał.

Firma Google nie jest sama. Microsoft również ma plan cyfrowej transformacji. Firma ta ogłosiła zamiar zainwestowania jednego miliarda dolarów w celu przyspieszenie innowacji w +Polskiej Dolinie Krzemowej+, co obejmuje inaugurację nowego regionu centrum danych” - powiedział Bix Aliu.

Bix Aliu zauważył, że w sumie ponad 80 amerykańskich firm przekazało około 16 milionów dolarów, by wesprzeć polską walkę z COVID-19.

Jak dodał, wiele amerykańskich firm kładzie ogromny nacisk na różnorodność w miejscu pracy. Podkreślił, że „cenny jest wkład każdego członka zespołu”.

Fragment z ostatniej książki Madeleine Albright pokazuje to dobitnie. Prawdziwe pytanie brzmi, kto jest odpowiedzialny za stanie na straży praw człowieka? Odpowiedź brzmi, każdy” - podkreślił dyplomata.

Wzmacnianie pozycji i zatrudnianie osób o różnorodnych cechach i poglądach jest jednym ze sposób odpowiedzi na ten apel, ma to także sens biznesowy. W Stanach Zjednoczonych i w Polsce nasi pracownicy maja większy potencjał wtedy, gdy ludzie z różnych środowisk mogą wnieść do pracy swoje unikalne umiejętności i talenty. Dotyczy to również społeczności LGBTI” - zaznaczył Bix Aliu.