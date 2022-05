Polski uczeń laureatem nagrody głównej na Intel AI Global Impact Festival

Polski uczeń, Maksymilian Paczyński, został jednym z trzech laureatów nagrody głównej w kategorii AI Impact Creators Creators w ramach Intel AI Global Impact Festival za projekt FATIK, który wykrywa oznaki zmęczenia kierowcy

Maksymilian opracował program, który rozpoznaje oko na zdjęciu, a następnie wykorzystuje sieć CNN do klasyfikacji, czy jest ono otwarte czy zamknięte. W trakcie całego cyklu programowego stworzył ponad 120 modeli sieci neuronowych, ucząc je na różnych zbiorach danych do przeprowadzania analiz. Stworzył też własną bazę danych, która składała się z 3300 obrazów oka.

Maksymilian został zaproszony do wzięcia udziału w tegorocznej konferencji Intel Vision i uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości technologii na globalnej scenie. Wraz z dwoma globalnymi zwycięzcami z USA i Indii, podzielił się swoimi poglądami na temat największych wyzwań przyszłości i tego, jak chciałby wykorzystać technologię do ich rozwiązania. Oprócz wystąpienia na głównej scenie Intel Vision, Maks miał okazję wysłuchać liderów biznesu i ekspertów oraz rozpocząć budowanie swojej profesjonalnej sieci kontaktów.

Zawsze wyjątkowo cieszą mnie sukcesy naukowe i badawcze polskiej młodzieży, a w szczególności te, które dotyczą nowoczesnych technologii. Chciałabym serdecznie pogratulować Maksymilianowi Paczyńskiemu, który został laureatem głównej nagrody w kategorii AI Impact Creators w ramach prestiżowego Intel AI Global Impact Festival! Maksymilian stworzył program, który rozpoznaje oko na zdjęciu, a następnie wykorzystuje sieć CNN do klasyfikacji, czy jest ono otwarte czy zamknięte. Warto dodać, że Maksymilian opracował też własną bazę danych, która składała się z 3300 obrazów oka - skomentowała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Premiera i Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej o projekcie FATIK

Jak działa program? Korzystając z kamery internetowej, program wyświetla rzeczywisty obraz użytkownika, a następnie znajduje punkty na obrazie, w których znajduje się lewe oko. Obraz sklejony z tych punktów jest przesyłany do sieci neuronowej, która klasyfikuje, czy jest to oko zamknięte, czy otwarte. Gdy oko użytkownika zamknie się na dłużej niż średni czas mikrosnu, program uruchamia alarm, który wyłącza się, gdy oko zostanie otwarte. Po zakończeniu operacji program wysyła zebrane dane, takie jak liczba zamknięć oka, częstotliwość mrugania itp. do bazy danych i analizuje je. Dane te stanowią podstawę przyszłego modelu programu, który będzie pokazywał, czy użytkownik jest wypoczęty, czy wyczerpany. Uczeń wzbogacił również program o asystenta głosowego, który umożliwia użytkownikowi włączenie/wyłączenie programu, rozpoczęcie/zakończenie nagrywania lub wyświetlenie statystyk mrugania, wykorzystując wielowątkowość procesora. Program ten jest przeznaczony przede wszystkim dla zawodowych kierowców, którzy są narażeni na znaczne ryzyko zaśnięcia za kierownicą, stwarzając zagrożenie dla osób trzecich.

Polska była pierwszym państwem w Europie, który wdrożył program gotowości cyfrowej AI for Youth w 2019 roku. Ówczesne działania projektowe objęły 120 osób, rok później ponad 200. ​Dzięki owocnej współpracy z Polskim rządem w 2021 roku ruszył projekt edukacyjny, w który zaangażowanych jest ponad 100 liceów i techników. Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki z powodzeniem złożyło wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie projektu przeszkolenia 5000 nauczycieli ICT w zakresie AI.

Intel® AI Global Impact Festival to jedno z największych wydarzeń wirtualnych dedykowanych AI, którego tematem przewodnim było „Wzbogacanie życia dzięki innowacjom AI”. W ramach festiwalu odbył się globalny konkurs na najlepsze projekty uczniowskie wykorzystujące technologię AI (AI Impact Creators) oraz na najlepszych edukatorów AI. Do konkursu zakwalifikowanych zostało ponad 230 najlepszych zgłoszeń z całego świata. Oprócz prezentacji przykładów zastosowania AI festiwal oferował również warsztaty, bezpłatny kurs Open VINO oraz strefę gier. Odnotowaliśmy ponad 110 tys. Wejść na platformę festiwalową z 135 krajów. Podczas konferencji Intel Vision została ogłoszona druga edycja festiwalu, która odbędzie się we wrześniu tego roku.

