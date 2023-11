PIE: Polska gospodarka wypada nieźle na tle krajów UE

Polska gospodarka prezentuje się nieźle na tle krajów UE. GUS wskazuje, że sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 1,4 proc. w skali roku. To zmiana trendu po spadkach w I i II kwartale – stwierdzono w analizie zamieszczonej w opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym PIE.

W opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym analitycy instytutu zwrócili uwagę, że aktywność gospodarcza w Unii Europejskiej w trzecim kwartale była słaba. Tempo wzrostu PKB jest niskie (0,1 proc. r/r), a w strefie euro nadal znajduje się w trajektorii spadkowej. W ocenie analityków PIE sytuacja poprawi się w kolejnych kwartałach. Dzięki spadkowi inflacji dochody ludności rosną, co sprzyja odbiciu konsumpcji.

Analitycy PIE ocenili, że wyniki największych partnerów handlowych Polski są niezadowalające. Sytuacja Niemiec, Czech, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch jest zróżnicowana – dwóch największych partnerów handlowych Polski doświadczy spadku PKB w trzecim kwartale, podczas gdy gospodarki pozostałych państw będą na ścieżce wzrostowej. W Tygodniu Gospodarczym oceniono, że kluczowe znaczenie dla struktury polskiego eksportu ma jednak kondycja przemysłu w tych państwach. Negatywne oceny przedsiębiorców w sektorze przemysłowym widoczne są we wszystkich wymienionych krajach. Oznacza to spadek zamówień zagranicznych dla polskich firm.

„Mimo słabego popytu zagranicznego, Polska gospodarka prezentuje się nieźle na tle krajów UE. GUS wskazuje, że sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 1,4 proc. w skali roku. To zmiana trendu po spadkach w I i II kwartale kolejno o 4,5 proc. i 7,3 proc. Dane Eurostatu wskazują na dobrą kondycję sektora usługowego. Mimo to aktywność w przemyśle nadal spada po wyłączeniu efektów kalendarzowych. Produkcja w przetwórstwie przemysłowym kurczy się nieprzerwanie od lutego bieżącego roku, co częściowo jest efektem słabej koniunktury na rynkach zagranicznych” – stwierdzili ekonomiści PIE.