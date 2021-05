OSE pomocne w zdalnej edukacji

74,2 proc. szkół, które są w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, prowadzi lub prowadziło zdalne zajęcia z budynku szkoły, wykorzystując dostarczany przez OSE internet (z czego 65,7 proc. – codziennie) - wynika z badania ankietowanego KPRM

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jego operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Jak poinformowano w środowym komunikacie, KPRM na początku marca skierowała do wszystkich szkół podłączonych do OSE skierowaliśmy ankietę, w której zapytano m.in. o częstotliwość prowadzenia zajęć online z budynku szkoły z wykorzystaniem internetu OSE i zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji. Próba badawcza objęła ostatecznie 4552 placówki.

Z ankiet wynika, że 74,2 proc. szkół, które są w OSE, prowadzi lub prowadziło zdalne zajęcia z budynku szkoły, wykorzystując dostarczany przez Sieć internet (z czego 65,7 proc. – codziennie).

Badanie wskazało, że im bardziej zurbanizowana gmina, tym częściej lekcje online były prowadzone z budynku szkoły (gmina wiejska – 61,7 proc., gmina miejsko-wiejska – 66,6 proc. oraz gmina miejska – 67,4 proc.).

KPRM stwierdziło, że w województwach: dolnośląskim (76,1 proc.), zachodniopomorskim (75,3 proc.), warmińsko-mazurskim (73,2 proc.), lubuskim (71,9 proc.) częstotliwość realizacji przez nauczycieli lekcji online „codziennie” z budynku szkoły jest na poziomie ponad 70 proc. Oznacza to, że prawie trzy na cztery szkoły w tych regionach deklarowały, że kadra pedagogiczna prowadzi lekcje online z budynku szkoły codziennie.

Według ankiet w szkole podstawowej (68,4 proc.) nauczyciele częściej niż w szkole ponadpodstawowej (53,5 proc.) prowadzą lekcje online codziennie z klas znajdujących się w budynku szkolnym. W prawie trzech czwartych szkół co najmniej kilku nauczycieli prowadzi zajęcia online z budynku swojej placówki edukacyjnej („kilku nauczycieli” – 50,1 proc. oraz „mniej niż połowa” – 21,6 proc.), a w ponad 10 proc. szkół więcej niż połowa kadry pedagogicznej prowadzi lekcje zdalne stacjonarnie, ze szkoły. W 6,3 proc. szkół cała kadra nauczycielska prowadzi zajęcia online z budynku szkolnego.

Z badania wynika, że ponad połowa (53,6 proc.) respondentów każdego dnia korzysta z internetu w szkole nie dłużej niż sześć godzin. Natomiast 46,4 proc. ankietowanych poświęca na korzystanie ze szkolnego internetu ponad sześć godzin dziennie.

Prawie 90 proc. ankietowanych przez KPRM deklaruje dobre przygotowanie szkoły do lekcji online, jeśli chodzi o sprzęt (88 proc.). Także 44,1 proc. respondentów jest zdania, że nauczycielom nie brakuje narzędzi, które wspomagają nauczanie zdalne.

Jak wskazała KPRM w komunikacie, celem programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest zbudowanie oraz utrzymanie infrastruktury, łączącej wszystkie szkoły w Polsce z szybkim, bezpiecznym i bezpłatnym internetem. Dzięki OSE wszyscy uczniowie - z większych i mniejszych miejscowości - mają zagwarantowany równe szanse w dostępie do sieci i narzędzi online, pomocnych w kształtowaniu kompetencji cyfrowych oraz jednakowe możliwości korzystania z zasobów edukacyjnych online.

OSE to kluczowy projekt nie tylko z punktu widzenia modernizacji polskiej szkoły, ale i – o czym przekonaliśmy się podczas pandemii – z punktu widzenia funkcjonowania polskiej szkoły. Kiedy startowaliśmy, czyli we wrześniu 2017 r., tylko 10 proc. polskich szkół miało dostęp do szybkiego internetu. Dziś to już blisko 20 tys. placówek uczestniczących w programie i około 5 milionów użytkowników – ocenił minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cytowany w komunikacie.

Według KPRM dostarczane do szkół symetryczne łącze o przepustowości 100/100 Mb/s pozwala bez przeszkód prowadzić zajęcia z użyciem wirtualnych treści edukacyjnych, także w trybie zdalnym.

Kancelaria wskazała, że szkoły, które przystąpiły do programu OSE, mogą liczyć także na dodatkowe wsparcie w formie wyposażenia i zasobów edukacyjnych. Szkołom przekazano 800 pracowni mobilnych z punktem dostępowym do sieci. „Każdy zestaw to szafa wyposażona w 16 laptopów, którą szkoła może z łatwością transportować pomiędzy salami, umożliwiając uczniom wykorzystanie narzędzi TIK na wszystkich lekcjach. Szkoły otrzymały również od OSE 60 tys. tabletów z dostępem do internetu” – opisywał Maciej Dudkiewicz z NASK, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono w komunikacie, na platformie e-learningowej OSE IT Szkoła znajduje się ponad 200 kursów w kilkunastu kategoriach: m.in. cyberbezpieczeństwo, programowanie, sztuczna inteligencja, multimedia, grafika i technologie internetowe.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna nie jest programem obowiązkowym. O przystąpieniu do OSE decyduje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego.

Do tej pory do OSE przystąpiło i zawarło umowę 20 397 szkół (dane na 13 maja). Według KPRM projekt jest realizowany zgodnie z planem. Blisko 2,5 tys. szkół zdecydowało o nieprzystępowaniu do OSE (powodem jest deklaracja zapewnienia internetu we własnym zakresie lub brak naboru w szkole). Jednocześnie część placówek jeszcze nie zgłosiła się do OSE i w dalszym ciągu możliwe jest zgłoszenie.

