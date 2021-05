Nowa marka na rynku wynajmu pojazdów

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), Grupa DBK oraz TRUCK CARE (dawna HAMA Polska) poinformowali o wprowadzeniu na rynek nowej marki wynajmu pojazdów użytkowych. Od dnia 18 maja 2021 roku wynajem szerokiej gamy pojazdów, w tym ciągników siodłowych, samochodów dostawczych czy naczep, będzie oferowany klientom pod nową marką – TRUCK CARE. Taki krok pozwoli na ujednolicenie oferty w ramach całej rodziny produktów Grupy Credit Agricole

Nowy gracz na rynku powstał po przejęciu w maju 2020 roku przez EFL (należący do Grupy Credit Agricole) 70 proc. udziałów w HAMA Polska (należącej do Grupy DBK).

Do tej pory HAMA Polska oferowała wynajem pojazdów użytkowych pod marką DBK Rental, która od 18 maja 2021 roku będzie działała jako TRUCK CARE (www.truckcare.pl). Spółka oferuje wynajem szerokiej gamy pojazdów, w tym ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, dostawczych, naczep, przyczep oraz pojazdów specjalistycznych. Obecnie flota TRUCK CARE liczy ponad 3700 pojazdów wiodących marek takich, jak: DAF, MAN, IVECO, Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Kögel, Schmitz, Krone czy Renault. TRUCK CARE to nowy wymiar wynajmu (https://media.efl.pl/presskit/1917432)

Nowa marka zgodnie ze swoją strategią TOTAL CARE nie wynajmuje tylko pojazdów, wynajmuje opiekę!

Otwieramy nowy rozdział w rozwoju naszej oferty wynajmu i zyskujemy nowe możliwości realizacji ambitnych celów, w tym przede wszystkim wzbogacania i powiększania naszej floty. Marka TRUCK CARE łączy wsparcie finansowe Grupy EFL, kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych i szeroki zakres usług, jakich potrzebuje branża TSL. Wykorzystujemy siłę sieci Grupy DBK oraz doświadczenie EFL, by wzmacniać relacje z naszymi klientami i pozyskać nowych partnerów – powiedział Łukasz Chyliński, Prezes Zarządu TRUCK CARE sp. z o.o. Przed nami długofalowy i stabilny rozwój floty oraz wejście w nowe segmenty rynku wynajmu pojazdów użytkowych w Polsce. Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania tym rodzajem finansowania, który teraz, w dobie pandemii, jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Rozszerzenie naszej oferty o to rozwiązanie jest tym, czego oczekują nasi klienci. Liczna sieć punktów, 25-letnie doświadczenie i kompleksowa oferta dla branży były kluczowymi argumentami stojącymi za wyborem Grupy DBK na naszego partnera. Obecnie intensywnie pracujemy nad najlepszym modelem obsługi jak najszerszej grupy firm, a w następnych etapach planujemy rozpocząć współpracę z kolejnymi producentami pojazdów użytkowych – tłumaczy Radosław Woźniak, Prezes Zarządu EFL.

EFL jest jedną z największych firm leasingowych w Polsce, która działa od 30 lat. O sile marki, jej doświadczeniu, jakości usług i bardzo dobrych relacjach z klientami i partnerami świadczą ubiegłoroczne wyniki sprzedaży. Leasingodawca w pandemicznym roku poradził sobie zdecydowanie lepiej niż branża. W 2020 roku spółka leasingiem i pożyczką sfinansowała aktywa o łącznej wartości 5,7 mld zł, co oznacza niewielki 0,7 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego roku. W tym samym czasie rynek odnotował ponad 10-proc. spadek rok do roku. To ma swoje przełożenie na udziały rynkowe. Do grudnia ubiegłego roku, w każdym miesiącu leasingodawca zwiększał swoje udziały rynkowe, aby na koniec 2020 roku mieć 8,1 proc. udział w rynku, podczas gdy rok wcześniej wynosił on 7,3 proc. W szczególności, spółka zwiększyła udziały w finansowaniu pojazdów ciężarowych (o 1,9 p.p.), w finansowaniu pojazdów lekkich (o 0,7 p.p.) i finansowaniu maszyn (o 0,2 p.p.).

Czytaj też: „Elektryki” na złomowisko

Mat.Pras./KG