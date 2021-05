Wypadek na terenie siedziby ABW; nie żyje funkcjonariusz

Rzecznik ABW potwierdził w piątek po południu, że na terenie siedziby agencji w Warszawie doszło do wypadku. Poszkodowany został funkcjonariusz, przewieziono go do szpitala – napisał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Z ustaleń PAP wynika, że mężczyzna zmarł

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 10. Mężczyzna wypadł z okna na czwartym piętrze budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umiejscowionego przy ul. Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie.

Jak udało się nam ustalić, był to pracownik Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych. (…) Według ustaleń o2.pl był to doświadczony oficer. W ABW służył 16 lat, do Agencji trafić miał z policji. (…) Nasi informatorzy wskazują, że mogła być to próba samobójcza – czytamy na portalu, który jako pierwszy napisał o wypadku.

Z informacji, które uzyskała PAP, wynika, że funkcjonariusz zmarł w szpitalu kilkadziesiąt minut po wypadku. Czynności na miejscu tragedii prowadzone były w obecności prokuratora. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazała, że śledczy nie udzielają żadnych informacji o sprawie.

PAP/KG