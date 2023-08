S. Żaryn: Tak działa Rosja w Polsce

To, co robili dwaj Rosjanie zatrzymani przez ABW trzeba identyfikować szerzej. Przez pryzmat całego instrumentarium oddziaływania Rosji na Polskę. W ostatnich tygodniach widzimy wyraźnie, że wokół wątku związanego z wagnerowcami, Rosja stara się paraliżować Polaków i siać panikę wśród społeczeństwa - podkreślił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn w rozmowie z PAP zaznaczył, że zatrzymani przez ABW obywatele Rosji to osoby, które realizowały konkretne zlecenie na rzecz rosyjskich służb specjalnych.

Cała ich działalność rozpoznana przez ABW i policję polegała na działalności propagandowej. Zostali wynajęci po to, żeby rozklejać konkretne materiały propagandowe promujące grupę Wagnera w Polsce - powiedział Stanisław Żaryn.

Widzimy wyraźnie, że to co robili trzeba identyfikować szerzej przez pryzmat całego instrumentarium oddziaływania Rosji na Polskę. W ostatnich tygodniach widać wyraźnie, że wokół wątku związanego z wagnerowcami, Rosja stara się kolportować różnego rodzaju tezy i działać po to, żeby paraliżować Polaków i siać panikę wśród polskiego społeczeństwa - zauważył minister.