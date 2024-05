Chcesz łapać szpiegów? ABW ma pracę dla Ciebie!

Rząd buduje 15 delegatur ABW w terenie. Główny problem to brak ludzi z przygotowaniem kontrwywiadowczym - pisze wtorkowa „Rzeczpospolita”. Dodaje, że ABW nie podaje liczby osób, które planuje przyjąć do służby.

Jak przypomina dziennik, 1 lipca wejdzie w życie zarządzenie premiera Donalda Tuska, które przywraca do życia dziesięć zamiejscowych delegatur ABW zlikwidowanych przez poprzedni rząd. „W sumie będzie ich w Polsce 15” - dodaje.

ABW przyjmuje do służby

„Rzeczpospolita” pisze, że odtwarzanie struktury idzie jak po grudzie, ponieważ nie ma ludzi znających tematykę, z przygotowaniem kontrwywiadowczym. Ponadto „intensywny nabór do delegatur, ale także do warszawskiej centrali, do wzmocnienia departamentów, trwa od marca”. ABW jednak nie podaje liczby osób, które planuje przyjąć do służby.

Systematyczny nabór

„Nabór jest systematyczny i ciągły, jednak teraz go zwiększamy. Szukamy ludzi o wyjątkowych predyspozycjach do tej służby, ale z wielorakimi umiejętnościami – głównie absolwentów szkół wyższych, od humanistów, przez absolwentów kierunków językowych, przyrody, IT, prawników czy ekonomistów. Stosujemy gęste sito w tym naborze” – mówi „Rz” rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

PAP/ as/

