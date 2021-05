USA: Joe Biden chce sprzedać Ukrainę Putinowi

Prezydent Rosji Władimir Putin traktuje ustępstwa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w sprawie Nord Stream 2 jako oznakę słabości - pisze prof. Roderick Gregory w komentarzu „The Hill”. Dodaje, że bitwa o NS2 nie jest jednak jeszcze zakończona.

Prof. Roderick Gregory podkreśla, że po ogłoszeniu przez sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena, że sankcje dotyczące Nord Stream 2 nie leżą w interesie narodowym USA i zostaną zniesione, finansowany przez Rosję europejski rurociąg zostanie pewnie szybko ukończony. Chyba że wrześniowe wybory w Niemczech przyniosą niespodzianki.

Zdaniem Gregory’ego administracja Bidena wydaje się sądzić, że skoro były prezydent USA Donald Trump źle potraktował głównego sojusznika - Niemcy, teraz należy im dać to, czego chcą - Nord Stream 2.

Za kadencji Bidena rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został uwięziony w osławionej rosyjskiej kolonii pracy, Putin zarządził masowe zgromadzenie wojska na granicy z Ukrainą, Kreml zainicjował ciche przejęcie Białorusi i ogólnie odgrywał rolę spoilera na scenie międzynarodowej – wylicza Gregory podkreślając, że nawet Parlament Europejski nałożył nowe sankcje na Nord Stream 2, a większość partnerów Niemiec z UE jest przeciwna rurociągowi.

Rosja może wciąż kontynuować naciski na Ukrainę, podczas gdy jej europejscy odbiorcy gazu będą milczeć - pisze profesor.

Komentator z Teksasu wskazuje jednocześnie na możliwość zmian w następstwie przyszłych wyborów w Niemczech.

Podejrzewam, że Biden gra w grę administracji Obamy +ustępstwa, aby uzyskać ustępstwa+. Jeśli tak, to nie przejdzie to z Putinem, który traktuje ustępstwa jako oznakę słabości. Jeszcze większym zagrożeniem jest fakt, że Putin nigdy nie zgodzi się na ukraińskie porozumienie, które pozwoli na pokojową, zorientowaną na Zachód i prosperującą Ukrainę. Oznacza to, że jedyna droga do jakiegokolwiek ugody jest taka, że Ukraina zostanie sprzedana poprzez ponowne włączenie jej do rosyjskiej strefy wpływów – przestrzega autor komentarza.