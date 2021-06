Google z okolicznościowym logo z okazji Dnia Dziecka

Wyszukiwarka Google z okazji Dnia Dziecka wyświetla okolicznościowe logo – napisane kolorową kredą i ozdobione rysunkami. Po kliknięciu w nie, czytelnik jest odsyłany do informacji o święcie

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto najmłodszych na całym świecie. W Polsce od 1952 r. obchodzone jest 1 czerwca.

Inicjatorem święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich krajach święto jest obchodzone tego samego dnia.

PAP/KG