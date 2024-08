Szok! Nowe modele Audi bez kultowego logo

Ze świecą szukać kogoś, kto nie wie jaka samochodowa marka ma w logo charakterystycznie połączone ze sobą cztery pierścienie. Dumnie błyszczący na grillach wszystkich modeli znaczek, symbolizujący fuzję czterech niemieckich producentów aut, może jednak przejść do historii. Reuters ujawnił właśnie plany Audi odnośnie nowych modeli samochodów elektrycznych. Znany jest też pierwszy rynek, na którym Niemcy sprawdzą reakcję klientów na zaskakującą zmianę.

Według agencji Reuters, Audi szykuje niemałą rewolucję w swoim logo. Słynne cztery pierścienie przejdą do lamusa w przypadku samochodów elektrycznych następnej generacji (na rynku jeszcze ich oczywiście nie ma). W pierwszej kolejności kierowcy na próżno będą szukać tradycyjnego znaczka na trzech nowych modelach przygotowywanych na rynek chiński.

Dziewięć wspólnych modeli

Jak podaje portal Moto.pl, będą to pojazdy z segmentu B i C (kodowa nazwa Purple), które powstają na nowej chińskiej platformie ADP – Advanced Digitized Platform w ramach współpracy Audi z SAIC. Pierwszy z przygotowywanych do produkcji samochodów pojawi się w salonach już w przyszłym roku. Docelowo wspólnych modeli będzie jednak więcej. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Audi i SAIC ogłoszono, że do 2030 roku zadebiutuje aż 9 różnych pojazdów.

Skąd wzięły się pierścienie?

To symbol fuzji czterech producentów samochodów: Audi, DKW, Horch i Wanderer. Najstarszy z nich jest Wanderer. Firma zaczynała w 1885 roku od produkcji rowerów. Drugi w kolejności to Horch (marka znana z luksusowych modeli rozpoczęła działalność w 1899 roku), zaś trzeci DKW (przedsiębiorstwo powstało w 1902 roku, początkowo specjalizując się w sprzęcie parowym i częściach samochodowych). Najmłodszym posiadaczem pierścienia jest samo Audi, które w 1909 roku założył August Horch. Wspomniane firmy połączyły siły w 1932 roku, tworząc Auto Union AG.

Źródło: Reuters, Moto.pl

Oprac. GS

