Cyfrowy niezbędnik kierowcy

Już ponad 1,5 miliona polskich kierowców korzysta z mPrawa Jazdy w aplikacji mObywatel. Jeśli często jesteś w trasie, koniecznie ją pobierz. Jest wiele powodów, dla których warto to zrobić. Właśnie pojawił się kolejny – sprawdź, jaki

Tylko w tym roku już ponad 317 tysięcy osób odebrało w Polsce prawo jazdy. W sumie w naszym kraju mamy niemal 22 miliony kierowców – dokładnie: 21 969 246.

Telefon i w drogę

Wszystkie te osoby, od 5 grudnia ubiegłego roku, nie muszą wozić ze sobą dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy. To właśnie wtedy w aplikacji pojawiło się też mPrawo Jazdy.

W mPrawie Jazdy znajdziemy niemal wszystkie dane, które mamy także w tradycyjnym dokumencie. Inne może być zdjęcie. Będzie takie, jakie mamy w dowodzie osobistym – tłumaczy minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Inne różnice? Niewielkie. W mPrawie Jazdy – numer dokumentu nie zawiera ukośników, bo tak dane są zapisane w rejestrze, z którego są pobierane. mPrawo Jazdy prezentuje kody ograniczeń i dodatkowych uprawnień bez informacji dodatkowych. I to tyle.

WAŻNE! mPrawo Jazdy nie zastępuje tradycyjnego prawa jazdy. To odzwierciedlenie danych zawartych w tym dokumencie. Jeśli chcesz mieć mPrawo Jazdy, musisz też mieć ważne tradycyjne prawo jazdy.

A co zrobić, by mieć mPrawo Jazdy? To bardzo proste:

Jeśli jeszcze nie masz mObywatela w swoim telefonie – pobierz aplikację. Jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna. Przygotowuje ją zespół NASK. W zależności od tego z jakiego telefonu korzystasz, możesz ją pobrać ze sklepu Google Play lub AppStore.

Aby uruchomić mObywatela potrzebujesz profilu zaufanego. Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go w kilka chwil, przez internet. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli masz już profil zaufany i naszą apkę w telefonie – aktywuj w niej mObywatela (mTożsamość), czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego (chyba, że już masz to dawno za sobą…).

Jeśli pierwszy raz korzystasz z mObywatela, tłumaczymy jak to zrobić:

Będąc w aplikacji kliknij „+ Dodaj pierwszy dokument” w oknie głównym aplikacji i wybierz mObywatel (mTożsamość).

Aktywowanie tego modułu jest konieczne do korzystania z mPrawa Jazdy.

Jeśli masz już mObywatela (mTożsamość) – wystarczy, że dodasz mPrawo Jazdy (klikając „+ Dodaj dokument” w oknie głównym aplikacji). Gotowe!

mPrawo Jazdy ma już w swoich telefonach ponad półtora miliona osób. Z naszej aplikacji korzysta niemal 2, 9 miliona Polaków – mówi minister Marek Zagórski.

Must have każdego kierowcy

mPrawo Jazdy to niejedyny powód, dla którego każdy kierowca powinien mieć w swoim telefonie aplikację mObywatel. W naszej apce znajdziecie też m.in. mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu, oraz licznik punktów karnych. To nie wszystko!

Kilka dni temu pojawił się kolejny powód – możliwość zalogowania się mObywatelem do e-TOLL, czyli systemu poboru opłaty za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Do korzystania z opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego systemu e-TOLL zobowiązany będzie kierowca każdego autobusu oraz pojazdu (lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), który porusza się po sieci płatnych dróg.

e-TOLL można zarządzać poprzez Internetowe Konto Klienta, które pozwala na:

pełną rejestrację w systemie, bez konieczności zawierania umowy,

zarządzanie użytkownikami, w tym nadawanie dostępu pełnomocnikom i pracownikom o różnych profilach, np.: administrator, księgowy, kierowca,

realizowanie płatności i doładowania konta,

zarządzanie pojazdami,

zarządzanie urządzeniami geolokalizacyjnymi,

kontakt się z operatorem systemu.

Do systemu e-TOLL można zalogować się korzystając z profilu zaufanego lub właśnie naszej aplikacji mObywatel. Wystarczy wejść na stronę: https://etoll.gov.pl/ i w prawym górnym rogu ekranu wybrać „Zaloguj się do IKK” – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM. - Po wybraniu logowania z użyciem mObywatela na ekranie pojawi się QR kod. Aby go zeskanować należy uruchomić aplikację, przejść do dokumentu mObywatel (mTożsamość) i wybrać funkcję przekaż do instytucji – dodaje.

Co zrobić dalej? Zeskanować kod QR. Oto, jak to zrobić:

Uruchom aplikację mObywatel

Wybierz mObywatel (mTożsamość)

Z dolnego menu wybierz „Przekaż”

Skorzystaj z opcji „Przekaż do instytucji”.

To naprawdę proste! Czytanie naszego opisu zajmuje więcej czasu niż samo logowanie ;-)

Bezpiecznej trasy!

Więcej informacji oaplikacji na https://www.gov.pl/mobywatel

mc, PAP/KG