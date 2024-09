Ponad 70 proc. kierowców bez polskiego prawa jazdy

Od 17 czerwca 2024 roku w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy nakładające na wszystkich kierowców taksówek oraz przewozów okazjonalnych obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy. Zgodnie z informacjami podanymi przez reporterów RMF FM, okazuje się, że ponad 70 proc. skontrolowanych kierowców pracujących na aplikacjach przewozowych w Warszawie nie posiada wymaganych dokumentów.

Stołeczna policja intensywnie monitoruje sytuację. Jak donosi reporter RMF FM Kacper Wróblewski, od połowy czerwca do połowy września tego roku przeprowadzono aż 786 kontroli drogowych. Zaskakujące są wyniki tych działań – aż 568 kierowców, czyli ponad 72 proc. kontrolowanych, nie miało polskiego prawa jazdy, co skutkowało nałożeniem łącznie ponad 500 mandatów. W 35 przypadkach sprawy trafiły nawet do sądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak polskiego prawa jazdy skutkuje mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych.

Wprowadzanie nowych regulacji zostało ogłoszone już w maju 2023 roku, a kierowcy mieli ponad rok na dostosowanie się do zmian. Mimo tego, wielu zagranicznych kierowców nie zdołało spełnić nowych wymogów. W rezultacie, jak podkreślają przedstawiciele branży przewozowej, doszło do znacznego spadku liczby osób zdolnych do wykonywania zawodu taksówkarza, co z kolei negatywnie wpłynęło na dostępność usług taksówkarskich, zwłaszcza w dużych miastach.

Sytuacja ta wzbudza mieszane odczucia. Z jednej strony nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i standaryzacji w sektorze przewozowym, co zdaniem wielu obserwatorów jest pozytywnym krokiem. Z drugiej jednak strony, ograniczenie liczby kierowców może prowadzić do większych trudności z dostępem do usług, szczególnie w godzinach szczytu.

