Trwa atak wymierzony w kierowców korzystających z autostrad

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa poinformowała w środę, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) zaobserwował nową kampanię phishingową, tym razem wymierzoną w kierowców, którzy poruszają się po płatnych odcinkach dróg w Polsce. Przestępcy wykorzystującą w niej wizerunek systemu e-TOLL.

Użytkownicy otrzymują wiadomości SMS informujące o rzekomym nieuiszczeniu w terminie opłaty za przejazd. Wezwani są do działań, które mają zapobiec umieszczeniu ich na czarnej liście. Otwarcie linku zawartego w wiadomości przekierowuje na stronę łudząco podobną do prawdziwego serwisu internetowego systemu e-TOLL - ostrzegła NASK.

Dodano, że fałszywa strona ma na celu wyłudzenie danych logowania do bankowości internetowej, co w konsekwencji może doprowadzić do kradzieży pieniędzy z konta ofiary.

PAP/KG