Jest porozumienie na Cyprze. Przejście otwarte!

Przywódcy obu społeczności cypryjskich porozumieli się w środę na temat otwarcia wszystkich przejść łączących południe wyspy zamieszkane przez Greków cypryjskich z częścią północną, gdzie żyją Turcy cypryjscy. Przejścia pozostają zamknięte od października ub.r. z powodu pandemii

Nikos Anastasiadis i Ersin Tatar porozumieli się w sprawie zsynchronizowania zasad, które umożliwią otwarcie przejść, a także ponownego otwarcia wszystkich przejść od 4 czerwca 2021 r. – oświadczył rzecznik misji ONZ na Cyprze Alim Sidiki. - Porozumienie przywraca sytuację na przejściach do stanu sprzed epidemii Covid-19. Z przejść będą też mogli korzystać obywatele państw trzecich. Obecnie trwają prace nad środkami, które zostaną zastosowane wobec osób zaszczepionych - dodał.

Przejścia między uznawaną na arenie międzynarodowej Republiką Cypryjską (RC) a uznawaną jedynie przez Ankarę Turecką Republiką Cypru Północnego (TRCP) były zamykane stopniowo na początku pandemii, w lutym i marcu 2020 r. Niektóre z nich otwarto latem 2020 r. i zamknięto jesienią, kiedy liczba zakażeń koronawirusem w południowej części wyspy zaczęła znowu rosnąć. Inne, jak bardzo popularne przejście dla pieszych na starym mieście w stolicy Cypru, Nikozji, z którego korzystało wielu turystów, pozostawało zamknięte przez cały ten okres.

W środę rano cypryjskie media społecznościowe zapełniły się zdjęciami właśnie tego przejścia, pokazującymi pracowników miejskich służb porządkowych usuwających metalowe barierki odgradzające strefę buforową, patrolowaną przez wojska ONZ, od ulicy Ledra po stronie greckiej. Na zdjęciach widać też, jak pracownicy sprzątają nagromadzone sterty liści, śmieci i gruzu, a także wycinają chwasty, które wyrosły wokół punktu kontroli paszportowej RC.

W piątek moja przyjaciółka po stronie tureckiej ma urodziny i napisała do nas, że jeśli przejścia zostaną otwarte, chciałaby, abyśmy poszli wszyscy razem na kolację do restauracji w Kyrenii (po stronie tureckiej). Czekaliśmy na dzisiejsze oświadczenie, żeby zobaczyć, czy to będzie możliwe. Teraz już wiemy i już się cieszymy. Nie widziałyśmy się osiem miesięcy – powiedziała Greczynka cypryjska, Katerina.