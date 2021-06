Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Gdzie trafi wsparcie?

Polski rząd negocjuje z Komisją Europejską by wsparcie z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) trafiło do sześciu regionów - śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego. To województwa najbardziej narażone na skutki transformacji energetycznej.

O rozszerzeniu wsparcia w ramach FST oraz planach transformacyjnych w województwach lubelskim, łódzkim i małopolskim rozmawiał z Komisją Europejską wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak szacuje Komisja Europejska transformacja energetyczna w Polsce będzie kosztować nasz kraj aż 240 mld euro. Polski rząd zabiega o to, żeby pieniądze z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji trafił do wszystkich regionów węglowych w Polsce. W projekcie Umowy Partnerstwa zawarliśmy zapisy, że oprócz województw śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, FST powinien objąć swoim zasięgiem również województwa lubelskie, łódzkie i małopolskie. Tylko wtedy transformacja energetyczna będzie skuteczna, kompleksowa i sprawiedliwa – podkreślał wiceminister Waldemar Buda.

Do Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma trafić ponad 4,4 mld euro. Fundusz ma pomóc ograniczyć negatywne skutki społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe transformacji energetycznej. Będzie to nowe źródło finansowania dostępne w latach 2021-2027.

Warunkiem ubiegania się o środki z FST jest przygotowanie regionalnych planów sprawiedliwej transformacji. Te plany mają pokazywać kierunki, na co te środki mają być przekazywane, jak regiony widzą swoją transformację energetyczną i jak powinniśmy likwidować jej negatywne skutki. Regiony są w trakcie przygotowania regionalnych planów transformacji.

Samorządy województw lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego wykonały dużą pracę i osiągnęły znaczące postępy w przygotowaniu planów transformacji – podkreślił minister Waldemar Buda.

Podczas spotkania uzgodniono, że Komisja Europejska przekaże stronie polskiej listę pytań doprecyzowujących kluczowe zagadnienia, a po uzyskaniu odpowiedzi jeszcze w tym miesiącu zorganizowane zostanie kolejne spotkanie w sprawie zasięgu terytorialnego FST.

