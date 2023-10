5,5 mld zł wsparcia dla firm energochłonnych

Prawie 3 tys. firm z branż energochłonnych może wystąpić o wsparcie w związku z wysokimi cenami energii. W środę ruszył nabór wniosków - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Na wsparcie rząd przeznaczył 5,5 mld zł.

Jak zaznaczył minister Buda, od środy firmy energochłonne mogą już składać wnioski o wsparcie do operatora programu - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a nabór potrwa do 8 listopada. Uprawnionych do wsparcia jest ok. 3 tys. firm z sektorów wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii elektrycznej i gazu w ogólnych kosztach działalności.

Waldemar Buda podkreślił, że większość uprawnionych przedsiębiorstw jest poinformowana o naborze i szykuje się do złożenia wniosków, a ponieważ uczestniczyły w poprzednich naborach, wiedzą jak postępować. Według niego budżet pomocy w wysokości 5,5 mld zł na pewno wystarczy dla wszystkich, gdyż w poprzednich transzach programu przeznaczone na wsparcie pieniądze nie były wyczerpywane. Minister przypomniał, że w sierpniu rząd złożył do KE wniosek notyfikacyjny, a 6 października otrzymał pozytywną decyzję Komisji co do zgodności programu wsparcia z unijnymi regułami pomocy publicznej.

Minister rozwoju podkreślił, że „około lutego” 2024 r. planowany jest kolejny nabór wniosków.

Zgodnie z rządowym programem przedsiębiorcy z sektora energochłonnego będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową - do 4 mln euro, albo zwiększoną - do 40 mln euro. Podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Do uzyskania pomocy podstawowej uprawnione są wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3 proc. wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych - do 4 mln euro.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełnią dodatkowe warunki. To prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności, dodatkowo odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r.

PAP/rb