BOŚ Bank i NCBR będą wspólnie wspierać rozwój zielonych technologii

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę w zakresie wspierania rozwoju zielonych technologii. Współpraca BOŚ Banku, NCBR oraz kapitału prywatnego ma umożliwić komercjalizację pomysłów i przyczynić się do sukcesów polskich przedsiębiorców wprowadzających na rynek nowoczesne rozwiązania poformowali sygnatariusze umowy

Mamy zaszczyt być pierwszą instytucją finansową, który zdecydowała się na łączenie sił z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dwóch typach projektów. Pierwszy typ projektu to innowacje oparte o technologie cyfrowe. Drugi to technologie zielone, które w przyszłości będą podstawą zielonej transformacji polskiej gospodarki. Te dwie nogi - zielona i cyfrowa - wyznaczają pewien trend na najbliższych kilkanaście lat. Dlatego wierzymy, że nasza współpraca z NCBR będzie stanowić pozytywny impuls dla zielonych zmian w naszym kraju - powiedział w rozmowie z ISBnews.TV prezes BOŚ Banku Wojciech Hann.

Prezes BOŚ Banku ocenił, że dzięki współpracy z NCBR liczba transakcji wzrośnie o 10% w skali roku. „Liczymy na kilkaset transakcji w ciągu roku, które będziemy mogli realizować z udziałem NCBR-u” - powiedział.

Jak zaznaczył, BOŚ Bank oferuje pełne wsparcie merytoryczne w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, pomoc w składaniu ofert, w organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych, a także w pełnieniu roli opiniującej dla projektów zgłoszonych w inicjatywach NCBR.

Zastępca dyrektora NCBR Przemysław Kurczewski zaznaczył, że zgodnie z nową strategią NCBR jednym z kluczowych kierunków rozwoju w przyszłości będzie wsparcie Zielonego Ładu.

Chodzi o to, aby wspierać innowacyjny pomysł od początku do momentu komercjalizacji, wdrażania i zdobywania rynków. Liczymy na to, że technologie stworzone w ramach naszych konkursów wyjdą naprzeciw polskim potrzebom, związanym z kształtowaniem Zielonego Ładu. Będą to także technologie uniwersalne, które znajdą swoje miejsce na europejskim i światowym rynku. A nasi przedsiębiorcy - poprzez współpracę z BOŚ Bankiem - otrzymają finansowanie na rozwój tych technologii i podbijanie rynków międzynarodowych - powiedział w rozmowie z ISBnews.TV Kurczewski.