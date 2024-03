Miotła Tuska. Odwołano wiceprezesów banku BOŚ

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Iwonę Marciniak i Sebastiana Bodzentę z funkcji wiceprezesów banku - poinformował w poniedziałek BOŚ w komunikacie. Jednocześnie do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa i kierowania bankiem oddelegowano Marcina Liberadzkiego.

Rada nadzorcza w poniedziałek odwołała ze składu zarządu BOŚ Iwonę Marciniak i Sebastiana Bodzentę, którzy do tej pory pełnili funkcje wiceprezesów banku.

Jednocześnie - jak wskazał bank - rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 marca br. oddelegowała członka rady nadzorczej Marcina Liberadzkiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa, powierzając mu jednocześnie kierowanie pracami zarządu BOŚ do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa BOŚ. Jednak - jak zaznaczono - nie dłużej niż do dnia 11 czerwca 2024 roku.

Rada oddelegowała też na stanowisko wiceprezesa Marzennę Sendecką (członka rady nadzorczej). Ma ona sprawować te obowiązki do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu nie dłużej niż do dnia 11 czerwca 2024 roku.

Wiceprezesem banku i pierwszym zastępcą prezesa zarządu pozostał Arkadiusz Garbarczyk.

Kilka godzin wcześniej nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BOŚ odwołało ze składu rady nadzorczej banku: Piotra Wojciecha Bielarczyka, Andrzeja Grzegorza Matysiaka, Mariana Stanisława Niemirskiego, Piotra Sadownika, Pawła Trętowskiego oraz Tadeusza Ludwika Wyrzykowskiego.

Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało do składu rady nadzorczej: Marcina Melchiora Liberadzkiego, Marcina Likierskiego, Władysława Mańkuta, Adama Krzysztofa Rucińskiego, Marzennę Urszulę Sendecką, Artura Grzegorza Stefańskiego oraz Piotra Wybieralskiego. Zaznaczono, że powołani członkowie rady nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach Prawa bankowego.

BOŚ jest polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 22,9 mld zł. Oferuje także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

pap, jb