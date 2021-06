W Gniewczynie Łańcuckiej ruszy produkcja wagonów towarowych

W środę podczas konferencji prasowej PKP Cargo europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba powiedział, że w zakładzie produkcji taboru kolejowego w Gniewczynie Łańcuckiej będą powstawać wagony towarowe i zakład będzie tętnił życiem. Poręba pokreślił, że na początku poprzedniej dekady zakład zatrudniał około tysiąca osób, ale został sprzedany w czasie, gdy rząd sprawowała koalicja PO-PSL

Konferencja prasowa odbyła się w środę 16 czerwca w ministerstwie aktywów państwowych tuż po podpisaniu umowy zakupu majątku po byłej Fabryce Wagonów w Gniewczynie przez PKP Cargo. Dzięki transakcji PKP Cargo będzie w stanie samodzielnie produkować wagony towarowe. Posiadanie sprawnego taboru kolejowego, w tym przede wszystkim wagonów towarowych jest kluczowym elementem dla przewoźnika kolejowego do poprawy konkurencyjności i osiągania biznesowych sukcesów.

Nowoczesne wagony są lżejsze, przewożą więcej masy, a co za tym idzie są tańsze [w przeliczeniu] na koszt jednostkowy od kilku, kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu procent. „Element wdrożenia, czy zmiany, czy unowocześnienia taboru pozwoli nam być bardziej konkurencyjnym na rynku, pozwoli generować większe zyski dla akcjonariuszy, pozwoli nam zdobywać nowe rynki i zwiększać udziały w nich” – mówił prezes PKP CARGO Czesław Warsewicz podczas konferencji.

Mamy to! Ten akt notarialny i te decyzje, które zostały podjęte przez zarząd PKP Cargo jestem pewien już niedługo, w najbliższych miesiącach przełożą się już na realny powrót produkcji wagonów na Podkarpaciu w Gniewczynie Łańcuckiej – powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. „Ten zakład dobrych klika lat temu zatrudniał blisko tysiąc osób, potem został sprzedany za rządów poprzedniej koalicji PO-PSL. My postawiliśmy sobie za cel, aby ten zakład odzyskać, aby go zrepolonizować, przywrócić go w polskie ręce i dzisiaj mogę powiedzieć, że nam się to wszystko szczęśliwie udało. Myślę, że jest to taka transakcja win-win, bo i dla PKP Cargo, to o czym wspomniał pan prezes Warsewicz, to jest podniesienie konkurencyjności, to jest podniesienie potencjału zakładu, a więc możliwość konkurowania z największymi przewoźnikami towarowymi w Europie, a dla Podkarpacia to jest wielka szansa na rozwój gospodarczy, na nowe miejsca pracy, na podniesienie również gospodarcze regionu – dodał poseł Tomasz Poręba.