25 mld euro z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Właśnie ruszyły społeczne konsultacje

Ponad 25 miliardów euro zainwestujemy w drogi, koleje, transport publiczny, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę z Funduszy Europejskich - mówił podczas spotkania otwierającego konsultacje społeczne Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Konsultacje potrwają miesiąc do 18 lipca.

O przydatność konsultacji społecznych dla dalszych działań i podejmowanych decyzji w ramach największego w Polsce i Europie krajowego programu z Funduszy Europejskich 2021-2027 zapytaliśmy Waldemara Budę, wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

Jeśli będziemy mieli bardzo dużo uwag dotyczących kolei, czy transportu w mieście, będziemy stawiali na te priorytety. Jeżeli ochrona środowiska, ścieżki rowerowe, czyste powietrze - tu będziemy słyszeli najpoważniej głosy i w największej liczbie, to będziemy kładli nacisk na te zadania. Bardzo nam zależy, by wyczuć oczekiwania w społeczeństwie, praktycznie pokazać te inwestycje, które miałyby się pojawić w małych miejscowościach, miastach i miasteczkach.

Czasem decydujące głosy mogą padać na inwestycje kulturalne.

Z premierem Piotrem Glińskim wywindowaliśmy „część kulturalną”: do 700 mln euro, co jest skokiem prawie dwukrotnym w stosunku do poprzedniego programu. Czekamy na uwagi, jakie projekty mogłyby z tego być realizowane, a po drugie czy 700 mln to jest wartość adekwatna i zaspakaja oczkowania tego środowiska. Jestem, gotowy dyskutować i wcale nie jestem pewny czy ta kwota to jest nasze ostanie słowo.