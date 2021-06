Ekipa wywołała lodową gorączkę. Właśnie zgarnęli 10 mln zł

W ramach oferty prywatnej Ekipa Holding, związana z grupą youtuberów, na czele której jest Karol „Friz” Wiśniewski, sprzedała akcje nowej emisji za 10,38 mln zł. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć w całości na dalszy rozwój

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Spółka EKIPA HOLDING SA zakończyła emisję akcji serii D w ofercie prywatnej skierowanej do 45 osób fizycznych bądź podmiotów, pozyskując tym samym kapitał w wysokości 10 382 395,80zł. Finansowanie zostanie przeznaczone w całości na dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej - podaje EKIPA HOLDING SA na swojej stronie internetowej.

W ramach rundy finansowania do akcjonariatu jako inwestorzy strategiczni dołączyli:

BT KAPITAŁ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cooling.pl, Właściciel marki SPC GEAR, Art-Tech Investments Łukasz Kaleta, oraz wielu innych, których na Ich prośbę nie ujawniamy - napisano.

Osobom, które mają dzieci w wieku pow. 7 lat nie trzeba wyjaśniać czym jest Ekipa. Komiczny chwilami owczy pęd na lody, a nawet licytowanie kosmicznych kwot za… papierki po tych lodach to jednak konkretne pieniądze, zarówno dla firmy Koral, jak i Ekipy - czyli ekipy youtube’owych twórców, popularnych wśród dzieci i młodzieży. Wielkie życie na fali, wielkie pieniądze, czyjeś szybkie samochody, wygrywanie wyścigu szczurów, ale i czasem trochę promowanych pozytywnych wartości i dobrze poskładane rytmy - to tak w skrócie.

Sławę trzeba monetyzować. W ostatnich miesiącach produkowane przez firmę Koral lody Ekipy zrobiły prawdziwą furorę. Ich pierwsza partia natychmiast zniknęła ze sklepów, kolejne pojawiły się także w sieciach Biedronka i Lidl. Pod koniec kwietnia Koral uruchomił dodatkową linię produkcyjną, zapowiadając, że dzięki temu w ciągu doby będzie wytwarzanych milion sztuk lodów Ekipy. Teraz, być może, te samochody, które widzieliśmy w teledyskach, ekipa Ekipy będzie mogła sobie kupić, choć pieniądze, przynajmniej zgodnie z deklaracją, mają pójść raczej na rozwój.

Ekipa Investments chce pozyskać 10 mln zł. Ekipa Holding objęła większościowy pakiet udziałów w Ekipa Investments ASI - do niedawna pod nazwą Eve Capital ASI. Posiada walory odpowiadające 82,9 proc. kapitału spółki. Pozostałe należą do Januarego Ciszewskiego, prezesa i głównego akcjonariusza JR Holding ASI. Zapowiedziano, że niebawem Ekipa Investments ASI opublikuje opis swojej działalności i strategię inwestycyjną. Spółka chce przeznaczyć te środki na „rozszerzenie portfela inwestycyjnego”.

„Wszystko zaczęło się od Karola Friza Wiśniewskiego, z którym polska marka SPC Gear podjęła współpracę już w 2017 roku. Niebywale ambitne nastawienie i determinacja Karola doprowadziły do znaczącego rozszerzenia kooperacji z marką SPC Gear, czego efektem są m.in. produkty sygnowane logiem „EKIPA”. Bycie częścią EKIPA HOLDING jest nie tylko przypieczętowaniem tej współpracy i dowodem na nasze zaangażowanie i obietnicą kolejnych produktów SPC Gear z logiem „EKIPA”, ale także podkreślaniem naszych ambicji w rozwijaniu naszej obecności na rynkach zagranicznych, co jest zbieżne ze strategią EKIPA HOLDING w obszarze szeroko zakrojonego gamingu – napisał Łukasz Zdziech, Cooling.pl (właściciel marki SPC Gear).

Ponadto, chcielibyśmy poinformować o zakupie pakietu kontrolnego spółki EVE CAPITAL ASI (Po zmianie nazwy EKIPA INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna). Rozszerzenie Grupy Kapitałowej jest częścią Planu Rozwoju i pozwoli zdywersyfikować strumienie przychodów Grupy EKIPA. Opis działalności oraz strategia inwestycyjna zostaną opublikowane w najbliższym terminie. Spółka podjęła uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego i ma zamiar pozyskać 10 000 000 zł. Kapitał zostanie przeznaczony na rozszerzenie portfela inwestycyjnego napisano w komunikacie.

W komunikacie Ekipy Holding zaznaczono, że jej nowe akcje z serii D kupiło 45 osób fizycznych i firm. W komunikacie nie podano, jaką część podwyższonego kapitału zakładowego będą stanowić sprzedane walory. Wśród nowych akcjonariuszy inwestorami strategicznymi są spółki BT Kapitał, Cooling.pl (właściciel marki SPC Gear) oraz Art-Tech Investments Łukasz Kaleta.

W dodatku, Ekipa Holding chce wejść na giełdę. W listopadzie 2020 spółka Ekipa Holding podpisała list intencyjny z kontrolowanym przez Januarego Ciszewskiego funduszem JR Holding. Celem miał być główny lub boczny rynek warszawskiej giełdy, a sposobem połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia.

Na początku lutego zapowiedziano połączenie z notowanym na bocznym rynku warszawskiej giełdy Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym. Efektem fuzji miało być powstanie podmiotu o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży nowoczesnych mediów. Fuzja ma nastąpić do końca września br.

Jak donoszą WirtualneMedia, w zarządzie połączonego podmiotu mają być prezes i wiceprezes wskazani przez Ekipę oraz drugi wiceprezes wskazany przez Beskidzkie Biuro Inwestycyjne, a w radzie nadzorczej ma być od pięciu do dziewięciu członków, z których trzech (w tym przewodniczącego) wskaże Ekipa, a trzech - Beskidzkie Biuro Inwestycyjne.

Na początku czerwca Karol Wiśniewski wyjaśniał, że Ekipa Holding zdecydowała się na debiut giełdowy poprzez odwrotne przejęcie, a nie ofertę publiczną, żeby zaoszczędzić na czasie. Ekipa Holding, to przede wszystkim kanały youtube’owe, grupy twórców skupionych wokół Friza oraz sklep internetowy z odzieżą i gadżetami. Karol Wiśniewski podał, że w ub.r. Ekipatonosi osiągnęła ok. 10 mln zł przychodów i była rentowna, natomiast w br. notuje już miesięcznie ok. 3 mln zł. Ekipa podpisała ramową umowę z notowanym na giełdzie studiem T-Bull, tworzącym głównie gry mobilne na smartfony i przewiduje wydanie co najmniej dwóch gier.

JR Holding wycenił Ekipę na 144 mln zł W lutym br. JR Holding objął 12,3 mln akcji Ekipy Holding z nowej emisji, które stanowią 11,97 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. W swoim raporcie za pierwszym kwartał JR Holding wycenił ten pakiet na 17,22 mln zł, co daje kapitalizację całej Ekipy w wysokości 143,8 mln zł.

