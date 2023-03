Gruba ryba wpada pod nadzór KNF

Spółka Januarego Ciszewskiego JR Holding dobrze znana jest inwestorom giełdy NewConnect. Dlaczego firmą zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego?

We wtorek 28 marca KNF poinformował o wszęciu postępowania wyjaśniającego. Komisja zarzuca spółce popełnienie przestępstw związanym z obrotem akcjami. Chodzi o ujawnianie i wykorzystanie pounfnych informacji, inaczej zwanymi „insider tradingiem”, oraz manipulacje związanymi ze spółkami, w których akcjonariacie znajduje się January Cieszewski, czyli: Ekipa Holding, Medicofarma Biotech, Impera Capital, oraz Medcamp.

Postępowanie wyjaśniające ruszyło 13 marca. KNF końcowo ma ustalić czy w tychże spłkach nie doszło do zarzucanych nieprawidłowości.

Szczegółowe zarzuty dotyczą złamania następujących rozporządzeń:

->art. 15 z rozporządzenia MAR, stwierdzającego, że : „zabrania się każdej osobie dokonywania- lub usiłowania- manupulacji na rynku”, za co grozi kara do 5 mln złotych, lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

->art. 12 rozporządzenia MAR, stwierdzającego, że „wchodzenie w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulacje grozi kara do 2 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat 4.

JR Holding szybko opublikował oświadczenie, w którym zapewnił pełną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego i zadeklarował, że prezes jak i spółka nie dopuściły się żadnych podobnych naruszeń.

Odczytuję postępowanie jako próbę przyjrzenia się przez KNF sprawie. Natomiast nie wiem co jest jego przyczyną. Jest ono dla mnie zaskakujące - napisał Rzepka.

Czytaj też: 28 568 zł zwrotu z deklaracji PIT. Jakim sposobem?

Czytaj też: Pracował 57 lat, otrzymał rekordową emeryturę

fxmag, jb