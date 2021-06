W sejmie o Turowie. Związki zawodowe PGE z apelem do posłów

„Jesteście Państwo naszymi przedstawicielami, ludźmi którym zaufaliśmy i na których głosowaliśmy, dlatego w tak trudnym dla naszego regionu czasie, prosimy Was o odłożenie na inny czas partykularnych interesów partyjnych i wspólne działanie na rzecz obrony regionu Turowa, jak na Parlamentarzystów przystało!” - czytamy w liście podpisanym przez Federację Związków Zawodowych GK Polskiej Grupy Energetycznej skierowanym do parlamentarzystów

W Sejmie o liście związków zawodowych mówił Janusz Kowalski, który zwrócił się do Borysa Budki z apelem o wycofanie wniosku o wotum nieufności wobec Jacka Sasina.

Jeżeli pan wicepremier Jacek Sasin jedzie i rozwiązuje sprawę Turowa to na pewno wniosek o jego odwołania nie pomaga Rzeczpospolitej. To jest wilcze prawo opozycji składać taki wniosek, ale apeluję do przewodniczącego Borysa Budki, aby ten wniosek dzisiaj wycofał do czasu do zakończenia sprawy w Turowie, ponieważ pana argumentacja, niestety, zostanie wykorzystana ws. formalnej przed TSUE. To nie jest czas na debaty polityczne na ten temat, porozmawiajmy o tym po zakończeniu sprawy w Turowie. Dlatego wspieram zdecydowanie Związki Zawodowe i apeluję jednak o lojalność wobec Rzeczpospolitej, wtedy kiedy atakowane jest polskie państwo. Panie przewodniczący ja panu składam dzisiaj pismo ze strony OPZZ licząc, że zachowa się pan w sposób odpowiedzialny i wycofa ten wniosek, przynajmniej do czasu zakończenia sprawy w Turowie — mówił Janusz Kowalski zwracając się do Borysa Budki.