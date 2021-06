Pierwsze hyundaie – nowe tramwaje dla Warszawy – już w Polsce! [wideo]

Dwa z pierwszej partii tramwajów Hundaia przeznaczone dla Warszawy dotarły już do Portu Gdynia. Obecnie czekają je testy homologacyjne, jesienią wejdą w skład taboru Tramwajów Warszawskich jeżdżącego po torach stolicy. W sumie Warszawa zamówiła w Korei Południowej 123 przyjazne środowisku pojazdy szynowe

Transport tramwajów z fabryki Hyundaia Rotem – jednego z największych producentów pojazdów szynowych na świecie – trwał około siedmiu tygodni. Tramwaje, które właśnie dotarły do Polski, zostały zaprojektowane w taki sposób, by w pełni dostosować się do specyfiki warszawskich torowisk, a także by w jak największym stopniu zaspokajać potrzeby stołecznych pasażerów. W czasie prac projektowych uwzględniono opinie warszawskich tramwajarzy, którzy wskazali najważniejsze elementy – zarówno z punktu widzenia ich samych, jak i korzystających z transportu publicznego mieszkańców stolicy - czytamy na stronie Tramwajów Warszawskich.

Umowa z południowokoreańskim dostawcą zawiera opcję przekazania kolejnych 90 wagonów. Najdłuższe z nowych pojazdów szynowych mają mieć prawie 33 metry, a więc o 2,5 metra więcej niż popularne niskopodłogowe tramwaje w stolicy. Będą to zatem najdłuższe tramwaje, jakie kiedykolwiek jeździły po stołecznych torowiskach.

twitter/tw.waw.pl/mt