"Twarde prawo, ale prawo”! Czy TVN24 straci koncesję?

„Nie możemy naginać prawa” – tłumaczy Jan Mosiński (PiS) w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, odnosząc się do przedłużającej się procedury ws. koncesji dla TVN24 – czytamy na portalu wpolityce.pl

KRRiT ma obawy, że decyzja o przedłużeniu koncesji dla TVN24 może naruszyć ustawę o radiofonii i telewizji. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie może przekraczać 49 proc. Wyjątkiem są firmy i osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego nie należą Stany Zjednoczone - właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, który w przyszłym roku sfinalizuje fuzję z również amerykańskim koncernem Warner Media.

Współczuję członkom KRRiT niezależnie od decyzji, którą podejmą. Trudno dzisiaj prognozować, czy będzie zgoda na przedłużenie koncesji, czy też nie. Wyraźny problem jest w artykule 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Może dojść do ataków i zagranicznych interwencji, ale prawo „dura lex sed lex”, czyli „twarde prawo, ale prawo”. Nie możemy naginać prawa – tłumaczy Mosiński.

Niestety, ale Warner i Discovery nie mieszczą się w kryteriach tego artykułu, dlatego pod znakiem zapytania stoi udzielenie koncesji na dalsze nadawanie. Zarówno Warner, jak i Discovery nie są podmiotami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to jest warunek sine qua non – podkreślał w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl poseł PiS Jan Mosiński.

To jest trudne pytanie i nie łatwo jest na nie odpowiedzieć , ale zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tej koncesji nie udzieliłbym - powiedział Mosiński pytany o to, jakby sam zagłosował, jeśli byłby członkiem KRRiT.

W podobnym tonie wypowiedział się Tomasz Rzymkowski.

Nie chcę się wypowiadać w imieniu KRRiT, ponieważ ona jest niezależnym organem państwa. Jednak Jakbym był członkiem KRRiT, to postąpiłbym w zgodzie z podstawą prawa. Nie próbowałbym żadnych metod oportunistycznych wyłączających polskie prawo – powiedział wiceminister edukacji i nauki.

Poseł PiS Robert Telus podkreślał, że KRRiT ma prawo do procedur sprawdzających m.in. strukturę właścicielską TVN24. Dopytywany przez portal Wirtualnemedia.pl, czy mogłoby dojść do międzynarodowego skandalu w przypadku niekorzystnej decyzji wobec TVN24, Telus odpowiedział:

Tego bardzo nie obawiałbym się. Wiemy, że jest wiele spraw, które przez polityków opozycji są wyciągane na arenę międzynarodową, tylko po to, żeby zrobić wojnę. To jest kwestia wtórna. Najważniejszą rzeczą jest to, czy TVN24 spełni wymagania i warunki określone w ustawie. Z jednej strony opozycja chce bronić TVN24, a z drugiej strony zbierają jeszcze podpisy pod likwidacją TVP Info. Działania opozycji są działaniami PR-owskimi. Będą próbowali wykorzystać każdą sytuację, żeby przyciągnąć jakoś wyborców.